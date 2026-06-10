Baykonur'da Soyuz MS-29 uzay aracı sızdırmazlık testinden geçiyor

Baykonur Uzay Üssü'nde Soyuz MS-29 insanlı uzay aracının pnömovakum testleri başladı. Bu süreç, aracın gövdesinin ve sistemlerinin sızdırmazlığını kontrol etmek için gerçekleştiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Energiya Roket ve Uzay Şirketi uzmanları, aracı özel bir vakum odasındaki yerleştirme ünitelerine yerleştirdi. Testler sırasında araç helyum-hava ortamında incelenerek, olası sızıntılar ve yer koşullarında yerleşik sistemlerin güvenilirliği kontrol ediliyor.

Bu aşama, uçuş hazırlığının en önemli süreçlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yalnızca tüm teknik göstergeler standartları karşıladığında araç, sonraki hazırlık aşamalarına geçirilecektir.

Plana göre, Soyuz MS-29 aracının fırlatılması 14 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Aracın, 75. ana keşif ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştırması öngörülüyor.