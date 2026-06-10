AI-pilled şirketleri çalışan başına aylık 7500 dolar harcıyor

·1·Teknoloji
AI-pilled şirketleri çalışan başına aylık 7500 dolar harcıyor

NVIDIA'dan bir yönetici kısa süre önce, bilgi işlem gücü için yapılan harcamaların çalışan maaşlarını aştığını belirtti. Mercor startup'ının CEO'su da dahili ajanlar için harcanan token maliyetlerinin, çalışan sayısından daha fazla olduğunu doğruladı. Bu durum, işletmelerin insanlardan çok AI'ya mı para harcadığı sorusunu gündeme getiriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Ramp AI Index araştırmasına göre, Amerikan iş dünyasındaki AI benimseme oranları analiz edildiğinde, en üst %1'lik dilimde yer alan yani "AI-pilled" (yapay zekaya tamamen bağımlı hale gelmiş) şirketlerin çalışan başına aylık ortalama 7500 dolar harcadığı görülüyor. Bu büyük bir miktar gibi görünse de, bir yazılım mühendisinin ortalama 16 000 dolarlık aylık maaşından hala daha düşüktür.

İstatistiklere göre, her şirket bu kadar büyük harcamalara hazır değil. En aktif kullanıcıların ilk %10'u çalışan başına aylık 611 dolar harcarken, medyan değer sadece 11,38 dolar seviyesinde. Bu tutar genellikle kurumsal bir tarife planındaki tek bir lisansın maliyetine eşittir.

Buna rağmen, AI harcamaları artmaya devam ediyor. "AI-pilled" kategorisindeki firmalarda geçen ay çalışan başına maliyetler %14,1 oranında arttı. Bu eğilimin ne kadar süreceği belirsiz olsa da, önde gelen şirketler aynı anda birden fazla frontier model kullanmaya ve daha ucuz open-source modellere geçiş yapmaya çalışıyorlar.

Yapay ZekaNVIDIATeknolojiİş DünyasıRamp AI Index
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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