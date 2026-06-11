Elektrikli araçların «ölü» bataryalarını geri kazandıran sıvı bulundu

Cornell Üniversitesi araştırmacıları, lityum-iyon bataryaların geri dönüşümü için yeni bir teknoloji sundu. Bu yöntem, bataryaların karmaşık ve maliyetli süreçler olmadan yenilenmesini sağlıyor. Bilim insanları, bataryaları toz haline getirmek veya malzemeleri eritmek yerine, mevcut elektrotları temizleyip yeniden kullanmayı öneriyor. Bu çalışma DEER (Direct Electrode-to-Electrode Regeneration) adını aldı. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Günümüzde kullanılmış bataryaların çoğu iki yöntemle geri dönüştürülüyor: yüksek sıcaklıkta eritme veya «siyah kütle» adı verilen toz haline getirilip kimyasal yollarla değerli metallerin ayrıştırılması. Her iki süreç de büyük miktarda enerji, su ve reaktif gerektiriyor. Yeni yaklaşım ise bataryanın ana parçalarını parçalamadan işlem yapmaya olanak tanıyor.

Araştırmanın yazarlarına göre, batarya bozulmasının temel nedeni elektrotların yapısının bozulması değil, yüzeylerinde istenmeyen kimyasal bileşiklerden oluşan bir tabakanın birikmesidir. Bu tabaka lityum iyonlarının hareketini engeller ve sonuç olarak batarya kapasitesi düşer. DEER teknolojisi, elektrotların DMI (1,3-dimetil-2-imidazolidinon) bazlı özel bir solüsyonda temizlenmesini öngörüyor.

Laboratuvar testlerinde bilim insanları, bataryaların ilk kapasitesini yüzde 95'e kadar geri kazanmayı başardılar. Ekonomik modelleme, yeni yöntemin geleneksel geri dönüşüme kıyasla batarya üretim maliyetlerini yaklaşık yüzde 56 oranında azaltabileceğini gösterdi. Ayrıca bu teknoloji, enerji ve su tüketiminin yanı sıra zararlı atık miktarını da önemli ölçüde azaltıyor.

Geliştiricilere göre bu yöntem, elektrikli araç pazarının ve enerji depolama sistemlerinin büyüdüğü bir dönemde oldukça kritik olacak. Teknoloji şu anda kapasitesinin yüzde 70–80'ini koruyan bataryalar üzerinde başarıyla test edildi. Bir sonraki aşama, süreci endüstriyel ölçeğe taşımak ve daha karmaşık bozulma durumları üzerinde çalışmak olacak.