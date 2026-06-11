Elektrikli araçların «ölü» bataryalarını geri kazandıran sıvı bulundu

·43·Teknoloji
Elektrikli araçların «ölü» bataryalarını geri kazandıran sıvı bulundu

Cornell Üniversitesi araştırmacıları, lityum-iyon bataryaların geri dönüşümü için yeni bir teknoloji sundu. Bu yöntem, bataryaların karmaşık ve maliyetli süreçler olmadan yenilenmesini sağlıyor. Bilim insanları, bataryaları toz haline getirmek veya malzemeleri eritmek yerine, mevcut elektrotları temizleyip yeniden kullanmayı öneriyor. Bu çalışma DEER (Direct Electrode-to-Electrode Regeneration) adını aldı. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Günümüzde kullanılmış bataryaların çoğu iki yöntemle geri dönüştürülüyor: yüksek sıcaklıkta eritme veya «siyah kütle» adı verilen toz haline getirilip kimyasal yollarla değerli metallerin ayrıştırılması. Her iki süreç de büyük miktarda enerji, su ve reaktif gerektiriyor. Yeni yaklaşım ise bataryanın ana parçalarını parçalamadan işlem yapmaya olanak tanıyor.

Araştırmanın yazarlarına göre, batarya bozulmasının temel nedeni elektrotların yapısının bozulması değil, yüzeylerinde istenmeyen kimyasal bileşiklerden oluşan bir tabakanın birikmesidir. Bu tabaka lityum iyonlarının hareketini engeller ve sonuç olarak batarya kapasitesi düşer. DEER teknolojisi, elektrotların DMI (1,3-dimetil-2-imidazolidinon) bazlı özel bir solüsyonda temizlenmesini öngörüyor.

Laboratuvar testlerinde bilim insanları, bataryaların ilk kapasitesini yüzde 95'e kadar geri kazanmayı başardılar. Ekonomik modelleme, yeni yöntemin geleneksel geri dönüşüme kıyasla batarya üretim maliyetlerini yaklaşık yüzde 56 oranında azaltabileceğini gösterdi. Ayrıca bu teknoloji, enerji ve su tüketiminin yanı sıra zararlı atık miktarını da önemli ölçüde azaltıyor.

Geliştiricilere göre bu yöntem, elektrikli araç pazarının ve enerji depolama sistemlerinin büyüdüğü bir dönemde oldukça kritik olacak. Teknoloji şu anda kapasitesinin yüzde 70–80'ini koruyan bataryalar üzerinde başarıyla test edildi. Bir sonraki aşama, süreci endüstriyel ölçeğe taşımak ve daha karmaşık bozulma durumları üzerinde çalışmak olacak.

Elektrikli AraçBataryaTeknolojiEkolojiİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Opendoor Hindistan'dan çıkıyor: Yapay zeka dış kaynak kullanımını değiştiriyorOpendoor Hindistan'dan çıkıyor: Yapay zeka dış kaynak kullanımını değiştiriyorBugün, 04:27Anthropic CEO'su Dario Amodei yönetimde beklenmedik bir yöntem uyguluyorAnthropic CEO'su Dario Amodei yönetimde beklenmedik bir yöntem uyguluyorBugün, 03:52Venera-D görevi yaklaşıyor: Uydu anteni test edildiVenera-D görevi yaklaşıyor: Uydu anteni test edildiBugün, 03:25Sam Altman ve Jakub Pachocki, OpenAI'ın geleceği ve üçüncü aşama hakkındaSam Altman ve Jakub Pachocki, OpenAI'ın geleceği ve üçüncü aşama hakkındaBugün, 23:28Intel dizüstü bilgisayar fiyatlarını keskin bir şekilde düşürmenin yeni bir yolunu bulduIntel dizüstü bilgisayar fiyatlarını keskin bir şekilde düşürmenin yeni bir yolunu bulduBugün, 23:21xAI mühendisi Grok güvenliği konusunda uyardığı için işten çıkarıldıxAI mühendisi Grok güvenliği konusunda uyardığı için işten çıkarıldıBugün, 22:56
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde