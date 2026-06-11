NASA, Artemis III görevinin karmaşık detaylarını açıkladı

NASA ajansı, 2027 yılının ortalarına planlanan Artemis III görevinin ön taslağını sundu. Yayınlanan konsepte göre görev, alçak Dünya yörüngesinde (yaklaşık 463 kilometre yükseklikte) gerçekleştirilecek üç ayrı fırlatma ve iki kenetlenmeyi içeriyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

İlk aşamada, Blue Origin şirketinin Blue Moon Mk2 ay modülünün test versiyonunun yörüngeye çıkarılması planlanıyor. Bu araç uzayda 90 güne kadar kalabilme kapasitesine sahip. İkinci aşamada SLS roketi, dört astronotun bulunduğu Orion uzay aracını yörüngeye taşıyacak. Blue Moon ile kenetlendikten sonra mürettebat, yaşam destek sistemlerini ve ay modülünün diğer fonksiyonlarını test edecek.

Üçüncü aşamada, özel bir kenetlenme adaptörü ile donatılmış modifiye edilmiş Starship V3 yörüngeye gidecek. Orion aracı Blue Moon modülünden ayrılacak ve Starship ile yakınlaşma manevrası gerçekleştirecek. Belirtmek gerekir ki, bu süreçte astronotlar SpaceX aracına geçmeyecek, sadece sistemlerin birbirleriyle uyumluluğunu test edecekler.

Program tamamlandığında Orion aracı, mürettebatla birlikte Dünya'ya dönecek ve Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak. Görevin toplam süresinin yaklaşık iki hafta olması bekleniyor. NASA daha önce Artemis III görevinde yer alacak mürettebat üyelerini resmen açıklamıştı.