Endurance Energy okyanus tabanından enerji elde etmek için 54 milyon dolar yatırım aldı

SpaceX'in eski mühendisi Andrew Redd, uzay teknolojilerinden sonra dikkatini okyanus tabanındaki devasa enerji kaynaklarına çevirdi. Kurucusu olduğu Endurance Energy girişimi, okyanus tabanındaki jeotermal enerjiden yararlanma projesini hayata geçirmek için A serisi yatırım turunda 54 milyon dolar fon topladı. Founders Fund liderliğindeki bu yatırım turuna 72 Ventures, Construct Capital ve diğer büyük fonlar destek verdi. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Redd, SpaceX'te Dragon ve Starship projeleri üzerinde çalışırken edindiği deneyime dayanarak, yenilenebilir enerji sorununa tamamen yeni bir yaklaşım sunuyor. Redd'e göre, geleceğin enerji kaynağı sadece çevre dostu olmakla kalmamalı, aynı zamanda 24 saat boyunca kesintisiz baz yük (baseload power) sağlayabilmelidir. Bu, özellikle AI veri merkezlerinin, elektrikli araçların ve ağır sanayinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için büyük önem taşıyor.

Şu anda jeotermal enerji, ABD'nin toplam enerji tüketiminin sadece %0,4'ünü oluşturuyor. Fervo ve Zanskar gibi diğer girişimler karada derin sondaj çalışmaları yürütürken, Endurance Energy okyanus tabanındaki ısı kaynaklarına odaklanıyor. Bu yöntem, yoğun nüfuslu bölgelere yakın yerlerde devasa miktarda elektrik enerjisi üretilmesine olanak tanıyor.

Endurance Energy ekibi şu anda 21 kişiden oluşuyor ve bunların yarısından fazlası eski SpaceX mühendislerinden oluşuyor. Ayrıca şirketin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı daha önce füzyon girişimi Helion Energy'de görev yapmıştı. Yeni fonlar, şirketin okyanus tabanında teravat seviyesinde enerji üretebilecek ilk elektrik santralleri projesini geliştirmesine yardımcı olacak.