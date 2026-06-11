Intel pazar payını mı kaybediyor: AMD, Amazon'da ilk 15 listesini tamamen ele geçirdi

AMD Pazarlama Direktörü Sasa Marinkovic, X sosyal medya hesabında ABD'deki en popüler 15 işlemcinin yer aldığı bir ekran görüntüsü paylaştı. Liste, tarihte ilk kez tamamen AMD modellerinden oluştu. Üst düzey yönetici, "15'te 15. İnanılmaz AMD işlemci serisi" yorumunda bulundu. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Satışlarda Ryzen 7 9800X3D modeli liderliği elinde tutarken, ikinci sırada Ryzen 5 5500 yer alıyor. Listede ayrıca Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 5000, Ryzen 7000 ve Ryzen 9000 serilerinden çeşitli modeller bulunuyor.

Bununla birlikte WCCF kaynağı, Intel işlemcilerinin bazen ilk 15'e girmeyi başardığını belirtiyor. Örneğin, güncel listenin 13. sırasında birkaç ay önce piyasaya sürülen 24 çekirdekli Intel Core Ultra 7 270K Plus yer alıyor.

Yine de Amazon platformundaki genel eğilim, kullanıcıların AMD ürünlerine olan ilgisinin keskin bir şekilde arttığını gösteriyor. Bu durum, Intel için pazar payını koruma konusunda ciddi bir sinyal olabilir.