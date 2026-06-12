200 Mp kameralı ve IP69 korumalı Moto G Max tanıtıldı

Motorola, Brezilya'da yeni Moto G Max akıllı telefonunu resmen tanıttı. Cihaz, 120 Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık sunan 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç AMOLED ekranla donatılmıştır. Ekran, Gorilla Glass 7i koruyucu cam ile korunmaktadır. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun donanımı MediaTek Dimensity 6400 yonga setine dayanmaktadır. Bellek tarafında cihaz 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile sunulmaktadır. Moto G Max'in gövdesi sadece 7,38 mm kalınlığında olup 183 gram ağırlığındadır.

Kamera özelliklerine gelince, ana modül 200 Mp ve 8 Mp çözünürlüklü sensörlerden oluşmaktadır. Selfie tutkunları için ise 32 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır. Cihaz, 5200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahiptir ve 33 W şarj teknolojisini desteklemektedir.

Moto G Max, IP69 standardına göre toz ve suya karşı dayanıklıdır. Ayrıca Dolby Atmos teknolojisine sahip stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucusu ve Android 16 işletim sistemi ile donatılmıştır. Brezilya pazarında yeni model yaklaşık 490 dolar fiyatla satışa sunuldu.