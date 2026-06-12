Theker evrensel fabrika robotları üretmek için 85 milyon dolar yatırım aldı

·22·Teknoloji
Theker evrensel fabrika robotları üretmek için 85 milyon dolar yatırım aldı

İnsansı robotlar henüz fabrika işçilerinin yerini tamamen almaya hazır değil, ancak endüstri beklemek istemiyor. İş gücü açığı karşısında üreticiler, alışılagelmiş kısıtlamalar olmaksızın hızlı otomasyon vaat eden girişimlere büyük ilgi gösteriyor. Barselona merkezli Theker, tam da bu alanda faaliyet göstererek sadece tek bir görev için eğitilmiş robotlardan vazgeçmeyi hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Theker robotları, Boston Dynamics gibi katı bir yapıya sahip insansı robotların aksine, yeniden yapılandırılabilir şekilde tasarlandı. Kolları ve genel yapıları, yapılacak göreve göre değiştirilebiliyor. Bu robotlar, depolarda kıyafet paketlemekten şişe ve kutuları ayıklamaya kadar karmaşık süreçleri yerine getirebiliyor. Zara markasının sahibi olan Inditex şirketinin girişimin ilk yatırımcılarından biri olması, projenin yüksek potansiyelini gösteriyor.

Şirket, Avrupa'daki robotik alanında en büyük Series A yatırım turunu tamamlayarak 85 milyon dolar fon topladı. Bu tura Amerikan risk sermayesi fonu CRV liderlik ederken, Samsung ve LVMH başkanı Bernard Arnault ile bağlantılı Aglaé Ventures da yatırımcılar arasında yer aldı. Theker kurucu ortağı Carla Gómez Cano, şu anda Samsung ile iş birliği görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Theker ekibi, pilot projelerle sınırlı kalmayıp doğrudan lojistik ve operasyonel süreçlere girmeyi hedefliyor. Şirket, Barselona'da kendi showroom'unu açtı ve yakın zamanda Avrupa, ABD ve Asya genelinde genişlemeyi planlıyor. Şu anda girişime 15 binden fazla iş başvurusu geldi ve yıl sonuna kadar çalışan sayısının 120 kişiye çıkarılması hedefleniyor.

ThekerRobotikYapay ZekaGirişimSamsung
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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