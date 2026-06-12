Kioxia kısa süreliğine Toyota'yı geride bırakarak Japonya lideri oldu

NAND flash bellek üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Kioxia, 12 Haziran'daki işlemlerde piyasa değeri bakımından Toyota Motor'u geride bırakarak Japonya'nın en değerli şirketi oldu. Bu olay, uzun yıllardır lider olan otomotiv devinin yerini geçici de olsa almasıyla tarihe geçti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Japon basınına göre, işlemler sırasında Kioxia'nın piyasa değeri 44 trilyon yeni (yaklaşık 300 milyar dolar) aştı. Aynı zamanda Toyota'nın değeri yaklaşık 43 trilyon yen olarak değerlendiriliyordu. Liderlik uzun sürmese ve Toyota yerini geri alsa da, bu durum Japonya borsa piyasası için önemli bir sinyal olarak kabul ediliyor.

Analistler, Kioxia hisselerindeki hızlı yükselişi AI teknolojileri etrafındaki devam eden patlamaya bağlıyor. ChatGPT gibi AI servislerinin, bulut platformlarının ve büyük veri merkezlerinin gelişimi, bellek cihazlarına olan talebi keskin bir şekilde artırıyor; bu da NAND depolama üreticileri için büyük bir gelir kaynağı haline geldi.

Kioxia şirketi, 2018 yılında Toshiba bünyesindeki bellek üretim işinin ayrı bir yapı olarak ayrılmasıyla kurulmuştu. Teknoloji sektöründeki büyümenin dünya genelinde gözlemlendiğini belirtmek gerekir; daha önce litografi ekipmanı üreticisi ASML de Avrupa'nın en değerli markası haline gelmişti.