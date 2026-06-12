Kioxia kısa süreliğine Toyota'yı geride bırakarak Japonya lideri oldu

·2·Teknoloji
Kioxia kısa süreliğine Toyota'yı geride bırakarak Japonya lideri oldu

NAND flash bellek üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Kioxia, 12 Haziran'daki işlemlerde piyasa değeri bakımından Toyota Motor'u geride bırakarak Japonya'nın en değerli şirketi oldu. Bu olay, uzun yıllardır lider olan otomotiv devinin yerini geçici de olsa almasıyla tarihe geçti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Japon basınına göre, işlemler sırasında Kioxia'nın piyasa değeri 44 trilyon yeni (yaklaşık 300 milyar dolar) aştı. Aynı zamanda Toyota'nın değeri yaklaşık 43 trilyon yen olarak değerlendiriliyordu. Liderlik uzun sürmese ve Toyota yerini geri alsa da, bu durum Japonya borsa piyasası için önemli bir sinyal olarak kabul ediliyor.

Analistler, Kioxia hisselerindeki hızlı yükselişi AI teknolojileri etrafındaki devam eden patlamaya bağlıyor. ChatGPT gibi AI servislerinin, bulut platformlarının ve büyük veri merkezlerinin gelişimi, bellek cihazlarına olan talebi keskin bir şekilde artırıyor; bu da NAND depolama üreticileri için büyük bir gelir kaynağı haline geldi.

Kioxia şirketi, 2018 yılında Toshiba bünyesindeki bellek üretim işinin ayrı bir yapı olarak ayrılmasıyla kurulmuştu. Teknoloji sektöründeki büyümenin dünya genelinde gözlemlendiğini belirtmek gerekir; daha önce litografi ekipmanı üreticisi ASML de Avrupa'nın en değerli markası haline gelmişti.

KioxiaToyotaJaponyaTeknolojiYapay Zeka
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung ofislerine baskın düzenlendiSamsung ofislerine baskın düzenlendiBugün, 18:00SpaceX hisselerinin ilk işlem gününün ardından Robinhood platformunda rekor trafik görüldüSpaceX hisselerinin ilk işlem gününün ardından Robinhood platformunda rekor trafik görüldüBugün, 17:22SpaceX, Falcon 9 roketini 27. kez başarıyla fırlattıSpaceX, Falcon 9 roketini 27. kez başarıyla fırlattıBugün, 17:22Rusya genelinde yüksek hızlı internet: 16 uydu daha fırlatıldıRusya genelinde yüksek hızlı internet: 16 uydu daha fırlatıldıBugün, 17:22Google, dolandırıcılıkla suçlanan Çinli siber suç örgütüne dava açtıGoogle, dolandırıcılıkla suçlanan Çinli siber suç örgütüne dava açtıBugün, 17:20Uydular yakıtsız hareket etmeyi öğrendi: yeni manyetik teknolojiUydular yakıtsız hareket etmeyi öğrendi: yeni manyetik teknolojiBugün, 16:50
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi