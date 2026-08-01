Kaplana karşı tek başına gelen gelin kayınvalidesinin hayatını kurtardı

·124·Dünya
Kaplana karşı tek başına gelen gelin kayınvalidesinin hayatını kurtardı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen olay herkesi hayrete düşürdü. Sıradan bir orakla kaplana karşı çıkan gelin, 67 yaşındaki kayınvalidesini yırtıcının saldırısından kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay 26 Temmuz günü Ramnagar Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kunhet köyünde gerçekleşti. 50 yaşındaki Mohani Devi, kayınvalidesi Basanti Devi ile birlikte ormana ot toplamaya gittiği sırada kalın çalıların arasından çıkan kaplan yaşlı kadına saldırdı.

Durumu gören gelin bir an bile tereddüt etmeden yırtıcıya doğru koştu ve elindeki orakla ona birkaç kez vurdu. Beklenmedik direnişten korkan kaplan kadını bırakarak ormanın derinliklerine kaçtı.

Yaralanan Basanti Devi önce Ramnagar'daki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra durumu yakından takip edilmek üzere Kashipur'daki özel bir kliniğe nakledildi. Doktorlar şu anda hastanın durumunun stabil olduğunu değerlendiriyor.

Yaralının oğlu Puran Chandra'nın belirttiğine göre, bu köyde kaydedilen ilk kaplan saldırısıdır. Onun sözlerine göre, yırtıcı hayvan olaydan sonraki gün bile köy çevresinde tekrar görüldüğü için halk endişe içinde.

Bu vesileyle yerel halk, orman müdürlüğünden kaplanı yakalamak için özel kapan kurmasını ve mağdur aileye maddi yardımdan bulunulmasını talep etmektedir. Köy aksakalları ise tehlikenin devam ettiğini vurgulayarak acil önlem alınmasını istedi.

UttarakhandHindistanRamnagarKashipur
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDrone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDün, 23:5133 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğuldu33 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğulduDün, 22:41100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat EttiDün, 20:13Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduHastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduDün, 19:44Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediDün, 19:02Büyü yapıldığı söylenen olayBüyü yapıldığı söylenen olayDün, 18:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor