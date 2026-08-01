Kaplana karşı tek başına gelen gelin kayınvalidesinin hayatını kurtardı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen olay herkesi hayrete düşürdü. Sıradan bir orakla kaplana karşı çıkan gelin, 67 yaşındaki kayınvalidesini yırtıcının saldırısından kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay 26 Temmuz günü Ramnagar Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kunhet köyünde gerçekleşti. 50 yaşındaki Mohani Devi, kayınvalidesi Basanti Devi ile birlikte ormana ot toplamaya gittiği sırada kalın çalıların arasından çıkan kaplan yaşlı kadına saldırdı.

Durumu gören gelin bir an bile tereddüt etmeden yırtıcıya doğru koştu ve elindeki orakla ona birkaç kez vurdu. Beklenmedik direnişten korkan kaplan kadını bırakarak ormanın derinliklerine kaçtı.

Yaralanan Basanti Devi önce Ramnagar'daki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra durumu yakından takip edilmek üzere Kashipur'daki özel bir kliniğe nakledildi. Doktorlar şu anda hastanın durumunun stabil olduğunu değerlendiriyor.

Yaralının oğlu Puran Chandra'nın belirttiğine göre, bu köyde kaydedilen ilk kaplan saldırısıdır. Onun sözlerine göre, yırtıcı hayvan olaydan sonraki gün bile köy çevresinde tekrar görüldüğü için halk endişe içinde.

Bu vesileyle yerel halk, orman müdürlüğünden kaplanı yakalamak için özel kapan kurmasını ve mağdur aileye maddi yardımdan bulunulmasını talep etmektedir. Köy aksakalları ise tehlikenin devam ettiğini vurgulayarak acil önlem alınmasını istedi.