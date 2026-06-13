SpaceX hisseleri yüzde 19 arttı: Dünyanın ilk trilyoneri ortaya çıktı

SpaceX şirketi, halka açık bir anonim şirket olarak ilk gününe başarılı bir başlangıç yaptı. Nasdaq borsasında işlemlerin başlamasıyla birlikte hisse fiyatı 150 dolara yükseldi; bu, Perşembe günkü IPO fiyatının (135 dolar) yaklaşık yüzde 11 üzerindedir. Gün içinde hisse fiyatı 176 dolara kadar ulaşarak şirketin piyasa değerini neredeyse 2,3 trilyon dolara taşıdı ve sonunda 159,75 dolar seviyesinde dengelendi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bloomberg verilerine göre, SpaceX hisselerine olan talep arzı 4 kat aştı. Bu, birçok kurumsal yatırımcının hisseleri doğrudan IPO sürecinde alamadığını ve şimdi açık piyasadan satın aldığını gösteriyor. Ayrıca, hisselerin sadece yüzde 4'ünün serbest dolaşımda olması ve geri kalanının ilk yatırımcılar ile çalışanların elinde bulunması da fiyat artışının bir diğer nedeni.

Şirket, Nasdaq 100 gibi endekslere giriş kurallarını değiştirmeyi başardı. Artık SpaceX, bu endekslere birkaç ay içinde değil, sadece birkaç gün içinde dahil edilecek. Bu durum, büyük fonlar tarafından hisselerin otomatik satın alma sürecini hızlandıracaktır. Robinhood platformu, SpaceX'in ilk işlem gününün ardından sistemlerinde rekor düzeyde trafik gözlemlendiğini açıkladı.

Bu çıkış, risk sermayesi tarihindeki en büyük getirilerden biri oldu. Örneğin, Founders Fund'ın 600 milyon dolarlık yatırımı 50 milyar doları aştı. Andreessen Horowitz'in payı 10 milyar, Sequoia Capital'in payı ise 20 milyar dolardan fazla olarak değerlendiriliyor. En önemlisi, hisse fiyatının 150 dolara ulaşması, kurucu Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yaptı.

The New York Times'ın haberine göre, SpaceX'in yaklaşık 4400 mevcut ve eski çalışanının hisseler sayesinde milyoner, 400 kişinin ise centimilyoner (100 milyon dolardan fazla varlık sahibi) olması bekleniyor. Bu, teknoloji dünyası için tarihi bir olay olarak kaydedildi.