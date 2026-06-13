Snapdragon işlemcili dönüştürülebilir bilgisayar ve Helios 18: Acer, Computex 2026 fuarında

Tayvanlı Acer şirketi, Computex 2026 fuarında yeni ürünlerini tanıttı. Sunumun ana kahramanlarından biri Acer Swift Spin 14 AI oldu. Bu, 360 derece açılabilen dokunmatik ekrana sahip bir dönüştürülebilir dizüstü bilgisayardır. Cihaz, Snapdragon X2 Elite veya Snapdragon X2 Plus işlemcileri ve 80 TOPS performans sunan Qualcomm Hexagon NPU birimi ile donatılmıştır. Copilot+ PC serisine dahil olan bu dizüstü bilgisayar, Windows 11 işletim sistemiyle çalışır ve AI senaryoları için optimize edilmiştir. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Oyun tutkunları için şirket, amiral gemisi Predator Helios 18 AI modelini tanıttı. En üst konfigürasyonu, Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci ve 24 GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU ekran kartı ile desteklenmektedir. Dizüstü bilgisayar, iki modda çalışabilen 18 inçlik bir Mini LED panele sahiptir: 4K (120 Hz) veya Full HD (240 Hz). Ayrıca cihaz, 256 GB'a kadar DDR5 RAM desteği sunar.

Acer, taşınabilir oyun cihazları pazarına da ciddi bir giriş yapıyor. Yeni Predator Atlas 8 konsolu, 8 inçlik dokunmatik ekrana sahiptir ve Intel Arc G3 Extreme platformunda çalışır. Cihaz, Intel XeSS 3 teknolojisi sayesinde AI ile kare oluşturma yeteneğine sahiptir. Konsol, 24 GB RAM ve 1 TB SSD ile donatılmış olup 810 gram ağırlığındadır.

Swift Spin 14 AI modeli mobil çalışma için oldukça kullanışlıdır: ağırlığı sadece 1,34 kg, kalınlığı ise 16,5 mm'ye kadardır. Bataryası 23 saate kadar video izleme imkanı sunar. Kutu içeriğinde, gövde içinde şarj olan Acer Active Stylus 420 kalem bulunmaktadır. Ayrıca fuarda akıllı gözlükler ve yeni 3D monitörler de sergilendi. Predator Atlas 8 konsolunun satışlarının bu yılın Ekim ayında başlaması bekleniyor.