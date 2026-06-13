ABD'de OpenAI hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı

ABD'deki birkaç eyaletin başsavcılarından oluşan bir koalisyon, OpenAI şirketine karşı resmi soruşturma başlattı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen Cuma günü New York eyaleti başsavcılığı, şirkete ilgili belgelerin sunulması için bir celp gönderdi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Soruşturma kapsamında OpenAI'ın reklam faaliyetleri, kullanıcıları çekme ve elde tutma yöntemleri, AI modellerinin davranışları ve tüketicilerin kişisel ve tıbbi verilerinin işlenme süreçleri inceleniyor. Ayrıca, reşit olmayanların ve yaşlıların güvenliğinin sağlanması konularına da özel önem veriliyor.

Bir OpenAI sözcüsü, şirketin soruşturmayla iş birliği yaptığını doğruladı. Sözcüye göre, ChatGPT artık reşit olmayanlar için daha güvenli bir deneyim sunuyor ve zor durumda kalan kullanıcıları güvenilir kaynaklara yönlendiren özel koruma sistemlerine sahip. Ancak şirket, soruşturmaya hangi eyaletlerin katıldığını açıklamadı.

Hatırlatmak gerekirse, OpenAI yakın zamanda kurucularından biri olan Elon Musk ile yaşadığı sansasyonel davayı kazanmıştı. Buna rağmen şirket, telif hakkı ihlalleri ve ChatGPT platformunun yol açtığı çeşitli olumsuz sonuçlarla ilgili birçok dava ile mücadele etmeye devam ediyor.

Yakın zamanda Florida Başsavcısı James Uthmeier de OpenAI ve lideri Sam Altman'a dava açarak, onları güvenlik uyarılarını görmezden gelmekle ve milyonlarca insanı tehlikeye atmakla suçladı. Aynı zamanda OpenAI, bu hafta halka arz (IPO) için gizli bir başvuruda bulunduğunu duyurdu.