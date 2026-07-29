Zebronics 60 Dolarlık Yeni Akıllı Projektörünü Tanuttu

·27·Teknoloji
Zebronics 60 Dolarlık Yeni Akıllı Projektörünü Tanuttu

Ixbt.com'un haberine göre Zebronics şirketi, PixaPlay 72 Plus adı verilen yeni ve bütçe dostu akıllı projektörünü tanıttı. Ev ortamında sinema atmosferi yaratmak isteyenler için sunulan bu cihaz, sadece 60 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni projektör etkileyici özelliklere sahip olup, 40 inçten başlayarak 120 inçe kadar (yaklaşık 304 santimetre) büyüklükte görüntüler oluşturma kapasitesine sahiptir. Bu özellik, kullanıcıların en sevdikleri film ve videoları geniş ekran formatında izlemelerine olanak tanır.

Teknik Özellikler ve Görüntü Kalitesi

Cihaz, 1280 x 720 piksel matris ile donatılmış olup ayrıca Full HD 1080p formatındaki içerikleri de desteklemektedir. Projektörün parlaklığı 4000 lümen seviyesindedir ve bu, oda ışığında bile yeterince net bir görünürlük sağlar.

Görüntü ayarlama sürecini basitleştirmek amacıyla cihaza otomatik dikey keystone düzeltme fonksiyonu entegre edilmiştir. Ayrıca gövde, 200 dereceye kadar eğilme mekanizmasıyla donatılmıştır; bu da karmaşık kurulum işlemleriyle uğraşmadan görüntü konumunu kolayca değiştirmeyi sağlar.

Yazılım ve Bağlantı Seçenekleri

Zebronics PixaPlay 72 Plus, modern Android 12 işletim sisteminde çalışmaktadır. İçindeki dört çekirdekli işlemci, uygulamaları doğrudan cihazın üzerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmaya olanak tanır.

Ağ ve bağlantı imkanları da oldukça kapsamlı olup şunları içermektedir:

  • Çift bant Wi-Fi 6 desteği
  • Bluetooth 5.4 teknolojisi
  • Miracast ve AirPlay üzerinden kablosuz görüntü aktarımı
  • ARC destekli HDMI, USB ve AUX ses çıkışı
Cihazın ana parçası olan ışık kaynağı, yaklaşık 30.000 saatlik kullanım ömrüne sahiptir. Setin içerisinde kullanıcılar için uzaktan kumanda, HDMI kablosu ve bağlantı için gerekli olan diğer aksesuarlar da sunulmaktadır.

ZebronicsPixaPlay 72 PlusProjektörGadgetAndroid 12
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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