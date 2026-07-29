Runlayer Girişimi Rippling Şirketini Fikri Mülkiyet Hırsızlığıyla Suçluyor

Yapay zeka altyapısı alanında faaliyet gösteren Runlayer girişimi, büyük bir HR yazılımı üreticisi olan Rippling'e karşı dava açtı. TechCrunch tarafından elde edilen dava dilekçesine göre bu anlaşmazlık, büyük korporasyonlarla iş birliği yapmanın ve kendi çözümlerini sunmanın barındırabileceği ciddi riskler konusunda uyarıcı nitelikte önemli bir emsal teşkil ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Runlayer, güvenli Model Context Protocol (MCP) ağ geçidini sunmaktadır. Bu standart, yapay zeka modellerinin ve ajanlarının dış veriler ile araçları güvenli bir şekilde entegre etmesini sağlar. Ancak modern teknoloji şirketlerinin sahip oldukları güçlü mühendislik kapasitesi doğrultusunda gerekli araçları bağımsız olarak geliştirmeye çalışması, bu davanın temel nedenlerinden biri oldu.

Test Süreci ve İfşa Edilen Bilgiler

Dava dilekçesinde belirtildiğine göre Rippling, potansiyel bir müşteri olarak Runlayer'ın ürününü uzun süre test etmiştir. Bu süreçte girişim; ürün yol haritasından doğrudan kaynak koduna kadar tüm kritik bilgileri iş ortaklarına sağlamıştır. Taraflar, karşılıklı bir gizlilik sözleşmesi (NDA) ile fikri mülkiyetin kopyalanmasını yasaklayan bir test anlaşması imzalamışlardı.

Runlayer, şikayet dilekçesinde tarafların yaklaşık bir yıl boyunca yoğun bir mühendislik iş birliği gerçekleştirdiğini vurgulamaktadır. Ancak nihayetinde ticari şartlar, özellikle de fiyat konusunda anlaşmaya varılamayınca Runlayer test sürecini durdurmuştur. Bunun ardından şirketin kurucusu ve CEO'su Andrew Berman'a "Rippling iç çalışanı" tarafından bir mesaj gönderilmiş ve şirket içinde doğrudan Runlayer ürününün birebir kopyasını oluşturmaya yönelik bir projenin başlatıldığı bildirilmiştir.

Mahkeme Davası ve Tarafların Tutumu

Runlayer temsilcilerine göre Rippling tarafından geliştirilen ürün doğrudan onların fikri mülkiyetine dayanmaktadır ve bu durum ticari sırların ele geçirilmesi, haksız rekabet ve sözleşmenin ihlali anlamına gelmektedir. Bu dava için Runlayer, prestijli Sullivan & Cromwell hukuk firmasının hizmetlerinden yararlanmaya karar verdi. Bu durum otomatik olarak davayı kazanmayı garanti etmese de, hukuki sürece ciddi bir boyut kazandırıyor.

Öte yandan Rippling temsilcileri TechCrunch'a yaptıkları açıklamada kendi MCP ağ geçitlerini de devreye soktuklarını onaylamış, ancak fikri mülkiyet hırsızlığına yönelik suçlamaları kesin bir şekilde reddetmiştir. Rippling temsilcisi, Runlayer'ın iddialarını iş dünyasındaki başarısızlıkları örtbas etme çabası olarak nitelendirerek, yalnızca kendi özel verilerine dayanarak pazarda üstünlük sağlayacaklarını vurgulamıştır.

Bu dava, karmaşık yapay zeka altyapısını kurumsal müşterilere, özellikle de teknoloji devlerine satmanın ne kadar zor ve riskli bir süreç olduğunu açıkça göstermiştir. Kurumsal satışlar genellikle uzun süren derinlemesine testlere dayanır ve bu tür anlaşmazlıkların gelecekte IT pazarındaki kuralları ve sözleşmesel ilişkileri etkileyeceği kesindir.