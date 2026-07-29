NASA, Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu Yakıtla Doldurdu ve Fırlatmaya Hazırlanıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi — NASA, uzay araştırmaları tarihindeki önemli dönüm noktalarından birini tamamlayarak yeni nesil Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu yakıtla doldurdu. Ixbt.com'un haberine göre, söz konusu süreç önümüzdeki ay planlanan büyük uzay misyonuna hazırlığın son aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Payload Hazardous Servicing Facility tesisinde gözlemevine yaklaşık 290 galon, yani 1098 litre civarında hidrazin yakıtı doldurdular. Bu rezerv, teleskobun uz長期ki uzun ve verimli faaliyetleri için hayati önem taşımaktadır.

Uzaktaki Hedef ve Görevleri

Roketteleskobunu uzaya çıkardıktan sonra, cihaz rotasını değiştirmek ve gerekli noktaya ulaşmak için tam olarak bu hidrazin rezervini kullanacak. Teleskop, Güneş - Dünya sistemindeki Lagrange L2 noktasına doğru yola çıkacak.

Söz konusu çalışma noktası Dünya'mızdan tam 1,5 milyon kilometre mesafede — Ay'a olan mesafeden neredeyse 4 kat uzakta yer almaktadır. Bu yörüngede teleskop, Güneş ve Dünya'ya göre istikrarlı bir konum koruyarak kesintisiz astronomik gözlemler gerçekleştirme imkanına sahip olacaktır.

Yakıt ve Enerji Sisteminin İmkanları

Verilen bilgilere göre yakıt, iki tür motorun çalışması için gereklidir; bunlar teleskop yörüngesini düzeltmek ve güneş panellerinin doğru yönelimi korumasını sağlamak görevini yerine getirir. Cihaz toplam 6 adet güneş paneliyle donatılmış olup, bunlar tüm misyon boyunca elektrik enerjisi sağlayacaktır.

Teleskobun temel bilimsel programı 5 yıl için tasarlanmıştır. Ancak uzmanların hesaplamalarına göre, doldurulan yakıt rezervi belirlenen sürenin ötesinde 5 yıl daha ek çalışmaları yürütmek için yeterli olabilir.

Fırlatmaya Hazırlık ve Gelecek Planlar

Yakıt ikmalinden önce mühendisler, güneş panellerini temizleme ve teknik kontrol işlemlerini başarıyla tamamladılar. Sonraki aşamada uzmanlar, teleskobu roketin üst kademe sabitleme aparatına monte edecek ve ardından özel bir koruyucu kapakla kapatacaklar.

NASA ve SpaceX işbirliğindeki bu önemli uzay misyonunun bu yıl 30 Ağustos'ta ABD Doğu Saati ile sabah 7:26'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Florida'daki Launch Complex 39A sahasından Falcon Heavy roketi yardımıyla uzaya yola çıkacak olan bu gözlemevi, binlerce ötegezegeni, karanlık enerjinin doğasını ve karanlık maddenin dağılımını incelemeye hizmet edecektir.