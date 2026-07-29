2029 yılında milyarlarca insan Apophis asteroidini çıplak gözle görecek

Bilim insanları, 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek nadir bir kozmik olayla ilgili yeni gözlem haritaları yayınladı. Buna göre, 99942 Apophis asteroidi Dünya'ya olağanüstü yakın bir mesafeden güvenli bir şekilde geçecek ve uygun koşullarda Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı bunu çıplak gözle gözlemleyebilecek.

Uzmanlar, Apophis'in 13 Nisan 2029'da Dünya yüzeyinden yaklaşık 32 bin kilometre mesafede uçup geçeceğini belirtiyor. Bu, jeostasyoner uyduların yörüngesinden bile daha yakın bir mesafe olarak kabul ediliyor. Ancak bilim insanları, bu karşılaşmanın Dünya için hiçbir tehlike oluşturmayacağını ve asteroidin gezegenimizle çarpışmayacağını özellikle vurguluyor.

Yeni hesaplamalara dayanan haritalara göre, asteroidin hareketini Avustralya, Asya, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insan gözlemleyebilir. Gökyüzü açıkse ve ışık kirliliğinin az olduğu yerlerde Apophis parlak bir yıldız gibi gökyüzünde yavaşça hareket eden bir nokta olarak görünür. Gözlem yaklaşık yedi saat sürecek.

Apophis'in çapı yaklaşık 340–375 metre civarında olup, 2004 yılında keşfedilmiştir. İlk hesaplamalarda Dünya ile çarpışma ihtimali tartışılmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda yapılan kesin gözlemler sonucunda, hem 2029'da hem de gelecek yüz yıl boyunca Dünya'ya çarpma riskinin olmadığı tamamen doğrulanmıştır.