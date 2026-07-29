2029 yılında milyarlarca insan Apophis asteroidini çıplak gözle görecek

·40·Dünya
2029 yılında milyarlarca insan Apophis asteroidini çıplak gözle görecek

Bilim insanları, 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek nadir bir kozmik olayla ilgili yeni gözlem haritaları yayınladı. Buna göre, 99942 Apophis asteroidi Dünya'ya olağanüstü yakın bir mesafeden güvenli bir şekilde geçecek ve uygun koşullarda Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı bunu çıplak gözle gözlemleyebilecek.

Uzmanlar, Apophis'in 13 Nisan 2029'da Dünya yüzeyinden yaklaşık 32 bin kilometre mesafede uçup geçeceğini belirtiyor. Bu, jeostasyoner uyduların yörüngesinden bile daha yakın bir mesafe olarak kabul ediliyor. Ancak bilim insanları, bu karşılaşmanın Dünya için hiçbir tehlike oluşturmayacağını ve asteroidin gezegenimizle çarpışmayacağını özellikle vurguluyor.

Yeni hesaplamalara dayanan haritalara göre, asteroidin hareketini Avustralya, Asya, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insan gözlemleyebilir. Gökyüzü açıkse ve ışık kirliliğinin az olduğu yerlerde Apophis parlak bir yıldız gibi gökyüzünde yavaşça hareket eden bir nokta olarak görünür. Gözlem yaklaşık yedi saat sürecek.

Apophis'in çapı yaklaşık 340–375 metre civarında olup, 2004 yılında keşfedilmiştir. İlk hesaplamalarda Dünya ile çarpışma ihtimali tartışılmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda yapılan kesin gözlemler sonucunda, hem 2029'da hem de gelecek yüz yıl boyunca Dünya'ya çarpma riskinin olmadığı tamamen doğrulanmıştır.

ApophisAsteroitUzayAstronomiBilim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya daha hızlı dönmeye mi başladı? Tarihin en kısa günlerinden biri belirlendiDünya daha hızlı dönmeye mi başladı? Tarihin en kısa günlerinden biri belirlendiBugün, 01:24Arkeologlar 500 bin yıllık fildişi çekiç keşfettiArkeologlar 500 bin yıllık fildişi çekiç keşfettiBugün, 01:02«SMERŞ» Birliği Kuruldu: Kırım ve Novorossiya’da Yeni Bir Özel Müfreze Göreve Başlıyor«SMERŞ» Birliği Kuruldu: Kırım ve Novorossiya’da Yeni Bir Özel Müfreze Göreve BaşlıyorBugün, 00:01Hapisten kurtulmak için savaşa katılan Kaşkadaryalı yarayla Özbekistan'a döndüHapisten kurtulmak için savaşa katılan Kaşkadaryalı yarayla Özbekistan'a döndüDün, 23:20Uçurumdan atlayan 17 genç ağır yaralandı (video)Uçurumdan atlayan 17 genç ağır yaralandı (video)Dün, 22:39Gelin düğünü iptal edip aynı gün başkasıyla evlendiGelin düğünü iptal edip aynı gün başkasıyla evlendiDün, 22:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor