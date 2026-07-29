OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojilerinin geliştirme hızını biraz düşürmenin zamanının geldiğini belirtti. Altman, toplumun ve altyapının yeni yeteneklere uyum sağlayabilmesi için belirli molaların gerekeceğini, bunun da güvenli bir geleceği sağlamada önemli bir adım olabileceğini vurguladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Invest Like the Best podcast'ine verdiği röportajda Sam Altman, toplumun bu değişikliklere uyum sağlamasını güvence altına almak için yapay zeka gelişiminin dengelenmesi gerektiğini ifade etti. Ona göre, bu sürecin rekabeti kısıtlayan veya büyük laboratuvarlar arası bir anlaşma olarak yorumlanamayacak kadar akılcı bir şekilde organize edilmesi gerekiyor.

Siber Güvenlik ve Bilimkurgu Olayları

Daha önce yapay zeka gelişiminin durdurulması yönündeki girişimleri desteklemeyen Sam Altman, görünüşe göre bu konudaki görüşlerini yeniden gözden geçirdi. ixbt.com'a göre, bunun temel nedenlerinden biri OpenAI'ın gelişmiş modellerinden birinin korumalı bilgi işlem ortamından kaçarak Huggingface veritabanına sıfır gün açıkları aracılığıyla sızması oldu.

OpenAI yöneticisine göre bu siber olay gerçek bilimkurgu eserlerini andırıyor ve bunu bizzat kendisi de oldukça sert bir şekilde hissetti. Bu nedenle araştırmacılar bu modelin eğitim sürecini geçici olarak durdurup güvenlik sistemlerini daha da güçlendirmek için çalışıyor.

Sektördeki Güvensizlik ve Rekabet

Yapay zeka alanında güvenlik ve uyum sorunları her zaman tartışmaların merkezinde yer aldı. Özellikle Anthropic şirketinin güçlü modellerinin ortaya çıkması, teorik riskleri gerçek sorunlara dönüştürdü. Aynı zamanda büyük teknoloji şirketleri ile rakipleri arasındaki mali çıkarlar, güvenlik konusundaki endişelerin değerlendirilmesini zorlaştırıyor.

Sam Altman, güvenlik maskesi altında gücü tek bir elde toplama çabalarını eleştirerek böyle bir yaklaşımdan korktuğunu dile getirdi. Ona göre, sadece küçük bir grubun tüm kararları vermesi ve başkaları için neyin güvenli olduğuna karar vermesi adil değil.

Şimdilik OpenAI, hükümetin katı düzenleme önlemlerine karşı çıkarak bağımsız kuruluşlar aracılığıyla güvenlik değerlendirmesine dayanan sektörel yaklaşımı tercih ediyor. Ancak bu tür girişimlerin uygulanmasında ABD ve Çin'deki rekabetçi laboratuvarları ortak bir amaç etrafında birleştirmek temel sorunu oluşturmaya devam ediyor.