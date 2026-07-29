Ozlo Sleepbuds 2 Kulaklıkları Tanıtıldı

·43·Teknoloji
Ozlo Sleepbuds 2 Kulaklıkları Tanıtıldı

Eski Bose mühendisleri tarafından kurulan Ozlo aksesuar girişimi, yeni cihazı olan Sleepbuds 2 akıllı kulaklıklarını resmi olarak tanıttı. Yeni model, pil ömrü, bağlantı kararlılığı ve ses kalitesi gibi temel alanları iyileştirmeyi amaçlıyor ve uyku kalitesini artırmak ve konforu yükseltmek için tasarlanmış önemli bir teknolojik adım olarak kabul ediliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com ve TechCrunch'ın haberine göre, yeni cihazın fiyatı 279 dolar olarak belirlendi; bu da önceki nesle kıyasla yüzde 12 daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Söz konusu tanıtım, Ozlo şirketinin ilk ürünü piyasaya sürülmesinden bu yana ilk büyük güncellemesi olup, markanın faaliyetlerinin sadece bir Bose projesinin devamı olmaktan çıkıp bağımsız bir uyku teknolojileri platformuna dönüştüğünü gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, orijinal Sleepbuds kulaklıkları 2024 yılının sonlarında Bose'un bu pazardan çekilmesinden sonra oluşan boşluğu doldurmak amacıyla piyasaya sürülmüştü. Ozlo kurucuları N.B. Patil, Brian Mulkey ve Charlie Taylor, Bose şirketinin eski çalışanları olup, bu alandaki geliştirme çalışmaları ve fikri mülkiyet haklarını satın alarak kendi girişimlerini kurmuşlardı. İlk model, günümüze kadar 200 binden fazla alıcıya ulaşmayı başardı.

Teknik Güncellemeler ve Kolaylıklar

Sleepbuds 2 modeli, kullanıcıların karşılaştığı temel sorunları ortadan kaldırmak için tasarlandı. Özellikle cihazın pil ömrü yaklaşık 10 saatten 14 saate çıkarıldı. Şarj kutusu ise ek olarak 2-3 gece yetecek kadar gücü depolayabiliyor ve telefonu elinize almadan uyku sesini açmanıza veya alarmı durdurmanıza olanak tanıyan özel bir düğmeyle donatıldı.

Ayrıca kullanıcıların ana şikayetlerinden biri olan Bluetooth bağlantısındaki kopma sorunu da çözüldü. Yeniden tasarlanan anten ve genişletici sayesinde iletişim alanı genişletildi ve bağlantı daha kararlı hale getirildi. Ses sistemine ses maskeleme ve kalitesini artırmak için entegre bir amplifikatör eklenirken, Spoken Word, Airplane mode ve Focus mode gibi modları destekleyen kişiselleştirilmiş ses ayarları sunuldu.

Uyku Analizi ve Gelecek Planları

Kulaklıklar biyometrik sensörler yardımıyla nefes almayı ve hareketleri takip ederken, şarj kutusu odadaki koşulları — ses seviyesi, ışık ve sıcaklığı — kontrol ediyor. Bu, kullanıcıların hangi ortamda daha derin dinlenebileceklerini belirlemelerine yardımcı oluyor. Ozlo, gelecekte verileri analiz etmek için yapay zeka teknolojilerini entegre etmeyi ve kullanıcılarla iletişim kurabilen bir yapay zeka asistanı oluşturmayı planlıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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