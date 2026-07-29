Akıllı Telefon ve Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Autonomous Key Cihazı Tanıtıldı

ABD'de dijital detoks sürecini yeni bir boyuta taşıyan ve akıllı telefon bağımlılığını fiziksel olarak sınırlayan Autonomous Key adlı benzersiz bir aksesuar geliştirildi. ixbt.com'un haberine göre bu cihaz, kullanıcıların sosyal medya ve dikkat dağıtıcı uygulamalar üzerinde sıkı bir kontrol kurmasını sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Fiziksel Engel ve NFC Teknolojisi

Söz konusu gadget, kompakt bir NFC anahtarı şeklinde tasarlanmış olup TikTok veya Telegram gibi belirli platformlara erişimi geçici olarak engellemek amacıyla üretildi. Yazılımsal kısıtlamaların aksine bunların basit ayarlarla devre dışı bırakılması kolaydır, ancak Autonomous Key gerçek bir fiziksel engel görevi görür.

Kullanıcının seçilen uygulamaları kullanabilmesi için öncelikle anahtarı akıllı telefona dokundurması gerekmektedir. Aksi takdirde uygulamalar kapalı kalmaya devam eder. Cihaz bataryasız çalışır; içindeki yerleşik pasif NFC çipi güç gerektirmez ve her an sürekli yardıma hazırdır.

Evrensel Uyumluluk ve Yapay Zeka Özellikleri

Üreticilerin belirttiğine göre yeni aksesuar hem Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla hem de iPhone cihazlarıyla tamamen uyumludur. Özel bir mobil uygulama aracılığıyla hangi uygulamaların kısıtlanacağını kendiniz belirlersiniz; sistem ise anahtarın kaç kez kullanıldığını ve ağlarda ne kadar süre geçirildiğini hassas bir şekilde kaydeder.

Anahtar yardımıyla uygulamalara erişimin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi

Sosyal medyada harcanan sürenin neredeyse iki kat azaltılması

Yapay zeka yardımıyla kullanıcı alışkanlıklarının analiz edilmesi

Uyku kalitesinin artırılması ve dürtüsel hareketlerin kontrol altına alınması

Sisteme entegre edilen yapay zeka algoritmaları kullanıcının davranışlarını analiz eder ve bağımlılığı kademeli olarak azaltmak için pratik tavsiyeler verir. Bu yaklaşımın sosyal medyada geçirilen süreyi neredeyse iki katına yakın oranda azaltmaya yardımcı olduğu vurgulanmaktadır.

Uzmanlara göre bu tür cihazlar uyku kalitesini artırmak ve kullanıcının akıllı telefona olan dürtüsel bağımlılığını kontrol etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde Autonomous Key ABD pazarında satışa sunulmuş olup fiyatı sadece 9 dolar seviyesindedir.