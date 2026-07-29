Akıllı Telefon ve Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Autonomous Key Cihazı Tanıtıldı

·17·Teknoloji
Akıllı Telefon ve Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Autonomous Key Cihazı Tanıtıldı

ABD'de dijital detoks sürecini yeni bir boyuta taşıyan ve akıllı telefon bağımlılığını fiziksel olarak sınırlayan Autonomous Key adlı benzersiz bir aksesuar geliştirildi. ixbt.com'un haberine göre bu cihaz, kullanıcıların sosyal medya ve dikkat dağıtıcı uygulamalar üzerinde sıkı bir kontrol kurmasını sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Fiziksel Engel ve NFC Teknolojisi

Söz konusu gadget, kompakt bir NFC anahtarı şeklinde tasarlanmış olup TikTok veya Telegram gibi belirli platformlara erişimi geçici olarak engellemek amacıyla üretildi. Yazılımsal kısıtlamaların aksine bunların basit ayarlarla devre dışı bırakılması kolaydır, ancak Autonomous Key gerçek bir fiziksel engel görevi görür.

Kullanıcının seçilen uygulamaları kullanabilmesi için öncelikle anahtarı akıllı telefona dokundurması gerekmektedir. Aksi takdirde uygulamalar kapalı kalmaya devam eder. Cihaz bataryasız çalışır; içindeki yerleşik pasif NFC çipi güç gerektirmez ve her an sürekli yardıma hazırdır.

Evrensel Uyumluluk ve Yapay Zeka Özellikleri

Üreticilerin belirttiğine göre yeni aksesuar hem Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla hem de iPhone cihazlarıyla tamamen uyumludur. Özel bir mobil uygulama aracılığıyla hangi uygulamaların kısıtlanacağını kendiniz belirlersiniz; sistem ise anahtarın kaç kez kullanıldığını ve ağlarda ne kadar süre geçirildiğini hassas bir şekilde kaydeder.

  • Anahtar yardımıyla uygulamalara erişimin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi
  • Sosyal medyada harcanan sürenin neredeyse iki kat azaltılması
  • Yapay zeka yardımıyla kullanıcı alışkanlıklarının analiz edilmesi
  • Uyku kalitesinin artırılması ve dürtüsel hareketlerin kontrol altına alınması
Sisteme entegre edilen yapay zeka algoritmaları kullanıcının davranışlarını analiz eder ve bağımlılığı kademeli olarak azaltmak için pratik tavsiyeler verir. Bu yaklaşımın sosyal medyada geçirilen süreyi neredeyse iki katına yakın oranda azaltmaya yardımcı olduğu vurgulanmaktadır.

Uzmanlara göre bu tür cihazlar uyku kalitesini artırmak ve kullanıcının akıllı telefona olan dürtüsel bağımlılığını kontrol etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde Autonomous Key ABD pazarında satışa sunulmuş olup fiyatı sadece 9 dolar seviyesindedir.

Autonomous KeyAkıllı Telefon BağımlılığıNFC TeknolojisiSosyal MedyaGadget'lar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

HMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri GetirdiHMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri GetirdiBugün, 02:28Siber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım AldıSiber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 02:25Runlayer Girişimi Rippling Şirketini Fikri Mülkiyet Hırsızlığıyla SuçluyorRunlayer Girişimi Rippling Şirketini Fikri Mülkiyet Hırsızlığıyla SuçluyorBugün, 01:52Dünya genelinde bir hafta boyunca manyetik fırtına beklenmiyorDünya genelinde bir hafta boyunca manyetik fırtına beklenmiyorBugün, 01:23Sam Altman Yapay Zeka Gelişimini Yavaşlatmanın Gerekliliğini SöylediSam Altman Yapay Zeka Gelişimini Yavaşlatmanın Gerekliliğini SöylediBugün, 01:21Zebronics 60 Dolarlık Yeni Akıllı Projektörünü TanuttuZebronics 60 Dolarlık Yeni Akıllı Projektörünü TanuttuBugün, 00:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim