Waymo ve Diğer Otonom Taksi Operatörleri Sıkı Denetim Altında

ABD'de Waymo ve diğer robotaksi operatörleri, acil durum hizmetleriyle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle yoğun ilgi ve federal düzeyde yeni taleplerle karşı karşıya kalıyor. ixbt.com ve TechCrunch kaynaklarına göre, otonom araçların ambulans ve itfaiye araçlarının yolunu kapatması ile aktif suç mahallerine girmesi endüstri için ciddi bir düzenleme riskini beraberinde getiriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

San Francisco'da düzenlenen bir basın toplantısında Kaliforniya Kongre Üyesi Kevin Mullin yeni bir yasa tasarısı duyurdu. "AV Emergency Response Coordination Act" adı verilen bu girişim, federal düzenleyicilerden otonom araç operatörleri için tek tip ulusal güvenlik standartları belirlemesini talep ediyor. Belge, araçların trafik işaretlerini ve uyarı konilerini tanımaması dahil olmak üzere bir dizi tehlikeli durumun ardından geliştirildi.

Acil Durumlar ve Yapılan Hatalar

San Francisco İtfaiye Departmanı Şefi Dean Crispen, şehir hizmetlerinin şirketlerle çalışmaya çalıştığını, ancak tekrarlanan olayların değişikliklerin gerekli olduğunu gösterdiğini belirtti. Ona göre robotaksiler yolcuları doğrudan itfaiye istasyonlarının ve ambulans duraklarının önüne indirip bindirerek acil durum hizmetlerinin hareketini engelliyor.

TechCrunch soruşturmasına göre Waymo, sorunlarla karşılaştığında araçları manuel olarak kontrol etmek için defalarca ilk yardım personeline güvenmek zorunda kaldı. Bu durum, otonom sistemlerin acil durumlarda yeterince bağımsız olmadığını bir kez daha gösterdi ve kamuoyunun eleştirilerini artırdı.

Yasa Tasarısının Temel Talepleri

Önerilen yasa tasarısı, otomotiv ve teknoloji şirketlerine yönelik bir dizi katı yükümlülüğün getirilmesini öngörüyor:

İlk yardım hizmetleri için net acil durum protokollerinin sunulması.

Kamu görevlilerinin şirketlerle doğrudan iletişim kurmasını sağlayacak 7/24 acil durum hattı oluşturulması.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) minimum ulusal acil durum müdahale standartları geliştirme görev verilmesi.

Acil durumlarda kamu görevlilerinin robotaksilerin hareketini kısıtlamasına olanak tanıyan "geofencing" sisteminin getirilmesi.

Bu yasdaki geofencing kuralı özellikle önemli kabul edilerek şehir ve güvenlik yetkililerine, şirketlerin kendi kendilerini düzenlemesini beklemeksizin acil durumlarda araçların nerede hareket edebileceğini gerçek zamanlı olarak kısıtlama hakkı veriyor.

Waymo yaptığı açıklamada, otomotiv endüstrisi için tek tip federal standartları her zaman desteklediğini bildirdi. Şirket yetkilileri, acil durum protokolleri ve ilk yardım personeliyle yürütülen kapsamlı eğitimlerin tüm sektör için sağlam bir temel oluşturarak yollarda güvenliği sağladığını vurguladı.