Andreas Christensen Barcelona'daki yerini yeniden kazanmaya hazır

·30·Spor
Andreas Christensen Barcelona'daki yerini yeniden kazanmaya hazır

İspanyol kulübü Barcelona, Büyük Britanya'daki sezon öncesi antrenman kampına yüksek tempoda devam ediyor. Teknik direktör Hansi Flick, kadroya ana takımın deneyimli oyuncularının yanı sıra La Masia'dan 17 yetenekli genç mezunu da dahil etti. Spor yayınlarının haberine göre, bu zorlu dönemde Danimarkalı defans oyuncusu Andreas Christensen, antrenmanlardaki isteği ve performansıyla takımın en dikkat çeken futbolcularından biri olmayı başardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçtiğimiz 18 ay boyunca yaşadığı ağır sakatlıklar ve ilk 11'deki yerinin daralmasıyla ilgili zorluklar yaşayan futbolcu, kısa süre önce kulüple 2028 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşma, 28 yaşındaki stoper için kariyerinde tamamen yeni bir sayfa açmak ve en iyi formunu yeniden yakalamak adına büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Yeni sözleşme ve yükseliş arzusu

Andreas Christensen'in temel amacı sadece sahalara dönmek değil, aynı zamanda Avrupa'nın en prestijli kupaları için verilen mücadelelerde Barcelona'nın formasını layıkıyla savunmaktır. Futbolcunun kendisi bu aşamayı son bir şans olarak değil, kulübün gösterdiği büyük güveni boşa çıkarmayarak kariyerine yeniden başlamak için uygun bir fırsat olarak görüyor.

Spor yayıncılığına verdiği röportajda Danimarkalı futbolcu, fiziksel durumunu düzeltmenin ve istikrarlı bir maç temposu yakalamanın öncelikli hedefi olduğunu özellikle vurguladı. «Kendimi iyi hissediyorum. Antrenmanlar giderek artan bir yoğunlukta geçiyor, vücut bunu hissediyor ancak biz tam da bunun için buradayız», — dedi defans oyuncusu.

Hansi Flick ile ortak hedefler

Sezondaki rolü hakkında konuşan Christensen, teknik direktör Hansi Flick ile beklentiler konusunda tamamen aynı fikirde olduklarını belirtti. Sözlerine göre, teknik heyetin ve oyuncuların temel odak noktası fiziksel kondisyonu istikrarlı bir seviyede tutmak ve sezonsal sakatlıklardan kaçınmaktır.

Kulüpte kendisine duyulan güveni boşa çıkarmaya hazırlanan Andreas Christensen için bu sezon, Katalan ekibindeki gerçek liderlik özelliklerini göstermek adına önemli bir sınav olacağı kesin.

BarcelonaAndreas ChristensenHansi FlickLa LigaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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