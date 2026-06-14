Havacılığın geleceği: Electra, NASA ile iş birliği içinde yeni uçağını tanıttı

ABD merkezli havacılık girişimi Electra, hibrit-elektrik teknolojilerine dayalı yeni nesil yolcu uçağı konseptini tanıttı. Bu proje, NASA'nın 2050 yılına kadar sivil havacılığın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen AACES (Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability) programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Yeni geliştirme, sadece çevre dostu olmasıyla değil, aynı zamanda kendine özgü tasarımıyla da sektör uzmanlarının dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Projenin temelinde iki büyük teknolojik çözüm yatıyor. Bunlardan ilki, "çift balon" (double bubble) olarak adlandırılan geniş gövdeli şemadır. Bu şekil, uçağın aerodinamik verimliliğini artırırken aynı zamanda iç hacmini önemli ölçüde genişletmesine olanak tanır. Dış boyutları bakımından standart dar gövdeli uçaklarla aynı olsa da, içinde iki koridorlu geniş bir kabin yer alır. Bu durum, yolcuların uçağa biniş ve iniş süreçlerini hızlandırarak uçuş sırasında yüksek konfor sağlar.

Yeni kontrol sistemi ve enerji verimliliği

İkinci önemli teknoloji ise sınır tabakası yutma (Boundary Layer Ingestion — BLI) sistemidir. ixbt.com verilerine göre, kanatların altındaki iki geleneksel turbofan motoru sadece itki gücü oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda kuyruk kısmındaki ek elektrikli fanlara da enerji sağlıyor. Bu fanlar, gövde etrafındaki yavaşlamış hava akışını "yakalayarak" onu hızlandırıyor ve genel aerodinamik direnci azaltıyor.

Electra'nın hesaplamalarına göre, BLI teknolojisinin kullanımı tek başına yakıt tüketiminde yüzde 17'lik ek bir tasarruf sağlıyor. Bu, 2050 yılına kadar sektörde beklenen genel verimlilik hedeflerine ek bir katkı sağlayacak. Söz konusu uçağın mevcut havalimanı altyapılarıyla tam uyumlu olduğunu ve normal havacılık keroseni veya sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile çalışacak şekilde tasarlandığını belirtmek gerekir.

Şirket, konseptle birlikte 11 teknik belgeden oluşan bir paket de yayınladı. Bu belgelerde karmaşık matematiksel modeller ve hesaplamalar yer alıyor. Ayrıca, NASA Aviary açık platformu temelinde elektrikli hava araçları tasarlamak için özel bir yazılım aracı da sunuldu. Bunun, gelecekte diğer mühendisler için de yeni nesil uçakların geliştirilmesinde bir temel oluşturması bekleniyor.

Proje üzerinde dev bir konsorsiyum çalışıyor. Ortaklar arasında şu prestijli kuruluşlar yer alıyor:

American Airlines havayolu şirketi;

Honeywell Aerospace ve Lockheed Martin Skunk Works;

Hinetics şirketi;

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ve Michigan Üniversitesi.

Böylesine prestijli bir ekibin bir araya gelmesi, projenin sadece kağıt üzerinde bir konsept değil, yakın gelecekte gerçek gökyüzüyle buluşacak bir teknoloji olduğunun kanıtıdır.