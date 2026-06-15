Starlink, Karayipler'deki «İnek Adası»nı yüksek hızlı internet ile buluşturdu

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Starlink, Karayipler'deki «İnek Adası»nı yüksek hızlı internet ile buluşturdu

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, Karayipler'de bulunan Île-à-Vache adasındaki bir toplum teknoloji merkezinde Starlink uydu internet sistemini devreye aldı. Bu proje sayesinde bölgedeki yüzlerce öğrenci ve öğretmen, ilk kez kararlı ve düşük gecikmeli (latency) küresel ağ bağlantısına erişim sağladı. Bu adım, uzak bölgelerdeki dijital uçurumu kapatma yolunda önemli bir aşama olarak görülüyor. Konuyla ilgili bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Île-à-Vache (Fransızcadan çevirisi «İnek Adası»), Haiti'nin güneybatı kıyılarında yer alıyor ve yaklaşık 52 kilometrekarelik bir alana sahip. Eşsiz doğasıyla dikkat çekse de ada, uzun süre modern iletişim araçlarından mahrum kalmıştı. ixbt.com verilerine göre, geleneksel telekomünikasyon altyapısının gelişmediği bu bölgede Starlink tek etkili çözüm haline geldi.

Eğitim ve dijital fırsatlar

Yeni iletişim kanalı, ada sakinleri ve özellikle gençler için geniş fırsatların kapısını aralıyor. Artık öğrenciler çevrimiçi eğitim kaynaklarından yararlanabilir, video dersleri izleyebilir ve modern dijital hizmetler aracılığıyla bilgi edinebilirler. Bu tür teknolojik yenilikler, uzak bölgelerdeki eğitim kalitesini başkent seviyesine yaklaştırmaya hizmet ediyor.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında sadece Karayipler ile sınırlı kalmıyor. Şirket daha önce Kenya ve Paraguay'daki uzak okulları da internete bağlamıştı. Ayrıca, Bolivya genelindeki 14 uzak okulda 1000'den fazla öğrenci ve öğretmen, bu sistem sayesinde yüksek hızlı internetin keyfini çıkarıyor.

Küresel kapsama ve gelecek planları

Starlink ağının genişlemesi Afrika kıtasında da devam ediyor. SpaceX, yakın zamanda Fildişi Sahili'nde hizmet vermek için resmi izin aldı. Bugün Dünya yörüngesinde 10 000'den fazla Starlink uydusu faaliyet gösteriyor ve bu da dünyanın en ücra noktalarında bile iletişim kalitesini garanti ediyor.

Şu anda Starlink hizmetlerinden dünya genelinde 160 ülkede 12 milyondan fazla abone yararlanıyor. Şirket durmaya niyetli değil: 2026 yılında Starship roketi ile yeni nesil V3 uydularının fırlatılması planlanıyor. Bu, internet hızını daha da artırmayı ve gecikme süresini minimuma indirmeyi sağlayacak.

Özbekistan şartlarında da bu tür teknolojiler büyük ilgi görüyor. Ülkemizin dağlık ve ulaşımı zor köylerinde Starlink gibi sistemlerin devreye alınması, dijital ekonomi ve uzaktan eğitimin gelişimine büyük bir ivme kazandırabilir.

StarlinkSpaceXElon MuskTeknolojiİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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