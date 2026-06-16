ABD Hükümeti Anthropic Modellerini Engelledi: Yapay Zeka Denetimi Artıyor

ABD Ticaret Bakanlığı, Anthropic şirketine karşı beklenmedik şekilde sert kısıtlamalar getirerek, şirketin en gelişmiş yapay zeka modellerini çevrimdışı moda geçmeye zorladı. Bu karar, hükümetin özel IT şirketlerinin ürünlerine mahkeme kararı olmaksızın doğrudan müdahale etme yeteneğini göstermesi nedeniyle teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu olay sadece Anthropic için değil, tüm yapay zeka endüstrisi için ciddi bir uyarı olarak yorumlanıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Geçen Cuma günü Ticaret Bakanlığı, ihracat kontrolüyle ilgili nadiren kullanılan bir direktife dayanarak Anthropic şirketine resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, ABD vatandaşı olmayan kişilerin, buna şirketin yabancı çalışanları da dahil, Fable 5 ve Mythos 5 modellerini kullanması yasaklandı. Hükümet bunu ulusal güvenlik tehdidi ile açıkladı ancak kesin ayrıntıları paylaşmadı. Sonuç olarak şirket, yasaları ihlal etmemek için en güçlü modellerini tüm kullanıcılar için tamamen kapatmak zorunda kaldı.

Siyasi baskı mı yoksa teknik hata mı?

İlk tahminlere göre kısıtlamaların, yapay zekanın güvenlik sistemlerini (guardrails) aşma olasılığı ile ilgili olduğu düşünülmüştü. Ancak Axios yayın organının verdiği bilgiye göre, durumun temelinde teknik sorunlardan ziyade siyasi faktörler yatıyor. Haberlerde, Anthropic yönetimi ile Donald Trump yönetimi arasındaki kişisel anlaşmazlıkların ihracat direktifinin kabul edilmesinde tetikleyici olmuş olabileceği vurgulanıyor.

Tanınmış siber güvenlik uzmanı Katie Moussouris durumu analiz ederek hükümetin iddialarını sorguladı. Moussouris'e göre, Amazon araştırmacıları tarafından tespit edilen güvenlik açıkları, ihracat kontrolü uygulanacak düzeyde ciddi değildi. Moussouris, modellerin siber savunma için son derece kritik olduğunu ve onları engellemenin ABD ağ savunmacılarını zayıflatacağını belirtti.

Uzmanlara göre, bir yapay zeka modelinden kodu güvenlik için kontrol etmesini istemek ile onu düzeltmesini istemek arasındaki fark çok küçüktür. Hükümet ise tam olarak bu tür işlevleri tehlikeli buldu. Moussouris ve onlarca diğer uzman, Trump yönetimini bu kararı geri almaya çağırarak, bu tür adımların siber güvenlik alanındaki savunma kapasitesine zarar vereceğini bildirdi.

Bu olay, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de önemli bir sinyaldir. Küresel teknoloji devlerinin ABD hükümeti baskısı altında ürünlerini istedikleri zaman kısıtlayabilmesi, yapay zeka tabanlı hizmetlerin istikrarı konusunda sorular doğurmaktadır. Bu da yerelleştirilmiş ve bağımsız teknolojik çözümler geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Şu an için Anthropic modellerinin ne zaman yeniden devreye gireceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, ABD'de yapay zeka üzerindeki devlet denetiminin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Artık teknoloji şirketleri sadece inovasyonlarla değil, aynı zamanda siyasi konjonktürle de ciddi şekilde hesaplaşmak zorunda kalacaklar.