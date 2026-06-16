Moskova Metrosunda Yeni Nesil Turnikeler Devreye Alındı: Teknolojik Güncelleme Başladı

Moskova metrosunun “Delovoy sentr” istasyonunda, Rusya başkentinde üretilen yeni nesil turnikelerin test edilmesi ve kullanıma sunulması süreci başladı. Bu cihazlar sadece tasarımlarıyla değil, aynı zamanda yüksek teknolojik yetenekleriyle de önceki modellerden temelden ayrılıyor. ixbt.com'un bildirdiğine göre, şu anda istasyonun batı vestibülüne sekiz adet böyle cihaz kurulmuş olup, yakın zamanda bu sayının dokuza daha artırılması bekleniyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

Yeni turnikeler kompakt ve ergonomik bir gövdeyle tasarlanmış olup, bu durum istasyon alanının daha verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Moskova Ulaşım Departmanı yetkililerinin sözlerine göre, bu ekipmanlar yolcu geçiş kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Bu da özellikle yoğun saatlerde (rush hour) metro istasyonlarındaki kuyrukların azalmasına hizmet edecektir.

Ödeme Sistemleri ve İnovatif Çözümler

Bu cihazların temel avantajı çok fonksiyonlu olmalarıdır. Tüm modern ödeme yöntemleriyle çalışacak şekilde uyarlanmışlardır. Özellikle yolcular, yol ücretini şu yöntemlerle ödeyebilirler:

Sanal “Troyka” kartları aracılığıyla;

Hızlı Ödeme Sistemi (SBP) yardımıyla;

Yüz tanıma teknolojisi (Face Pay) aracılığıyla.

Ayrıca turnikeler, parlak renkli indikatörler ve titreşimli geri bildirim (vibro-feedback) sistemi ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, yolcunun ödemenin başarıyla gerçekleştiğini hızla anlamasına yardımcı olur. Şu anda ekipmanlar geçici platformlara kurulmuş olup, nihai montaj ve ayar çalışmaları yürütülmektedir.

Gelecek Planları ve Verimlilik

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov'un belirttiği üzere, bu proje kapsamlı bir modernizasyon programının parçasıdır. Plana göre, 2031 yılı sonuna kadar başkent metrosunda, Moskova merkez halkasında ve merkezi çaplarda 4,5 binden fazla yeni nesil turnike kurulacaktır.

Yeni tasarım, istasyonlardaki geçiş koridoru sayısının yüzde 20 oranında artırılmasına imkan tanıyor. Bu, büyük bir megapolis ulaşım sistemi için çok önemli bir göstergedir. Cihazlar önceki modellere göre daha hızlı çalışmakta, bu da yolcu akışının yönetiminde yüksek verimlilik sağlamaktadır.

Özbekistan koşullarında da Taşkent metrosunun modernizasyon sürecinde bu tür inovatif deneyimlerden yararlanmak, özellikle yüz tanıma ve temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması, yolcular için ek kolaylıklar yaratabilir.