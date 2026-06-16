SpaceX Dragon Gemisi Altıncı Uçuşunun Ardından Dünya'ya Dönüyor

Uzay keşfi alanında yeniden kullanılabilir teknolojiler dönemi yeni bir aşamaya geçiyor. SpaceX'in Dragon kargo gemisi, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile gerçekleştirdiği 30 günlük başarılı iş birliğinin ardından, sıradaki görevini tamamlayarak Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor. Bu gemi sadece sıradaki kargoyu teslim etmekle kalmadı, aynı zamanda uzaya altıncı kez çıkıp dönerek güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com verilerine göre, CRS-34 ticari ikmal görevi kapsamında uçan Dragon gemisinin Salı günü istasyondan ayrılması planlanıyor. Tüm teknik süreçler beklendiği gibi ilerlerse, gemi Çarşamba günü Kaliforniya kıyıları yakınlarında Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak. Bu gemi daha önce CRS-22, CRS-24, CRS-27, CRS-30 ve CRS-32 görevlerinde de yer alarak uzay ve Dünya arasında özgün bir "kargo taksisi" görevi üstlenmişti.

Yeniden Kullanılabilirliğin Avantajları

Söz konusu görev için Dragon gemisi, bu yılın 15 Mayıs tarihinde Florida'daki Cape Canaveral'dan Falcon 9 roketi yardımıyla fırlatılmıştı. SpaceX mühendisleri tarafından geliştirilen bu teknoloji, uzaya yük taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltma imkanı sağlıyor. Her başarılı dönüş, gemi gövdesinin ve iç sistemlerinin son derece dayanıklı malzemelerden yapıldığını kanıtlıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, Dragon gemisinin dönüşü bilim camiası için çok önemlidir. Rusya'nın "Progress" gibi kargo gemilerinin aksine, Dragon atmosferin yoğun katmanlarında yanıp yok olmaz. "Progress" gemileri görevlerini tamamladıktan sonra atmosferde imha edilir ve yanmayan parçaları okyanusun ıssız bölgelerine düşer. Dragon ise ISS'de yürütülen bilimsel deneylerin sonuçlarını ve arızalı ekipmanları Dünya'ya bütün halde geri getirme yeteneğine sahip tek kargo gemisidir.

Şu anda uzmanlar, geminin istasyondan ayrılış ve atmosfere giriş sürecini dikkatle takip ediyor. Geminin bordasında Dünya'ya ulaştırılması gereken birkaç yüz kilogram ağırlığında bilimsel örnekler ve araştırma materyalleri bulunuyor. Bunların güvenliği, doğrudan geminin ısı kalkanına ve paraşüt sisteminin doğru çalışmasına bağlıdır.

Bu görevin başarısı, SpaceX ve NASA arasındaki uzun vadeli iş birliğinin bir sonucudur ve gelecekte Mars ve Ay'a gerçekleştirilecek uzun mesafeli uçuşlar için temel oluşturacaktır. Yeniden kullanılabilir gemiler sadece ekonomik değil, aynı zamanda ekolojik açıdan da uzay çöplerini azaltmaya hizmet eder.