İsveç 40 Yıllık Aradan Sonra Nükleer Enerjiye Dönüyor: Rolls-Royce ile Anlaşma

·22·Teknoloji
İsveç 40 Yıllık Aradan Sonra Nükleer Enerjiye Dönüyor: Rolls-Royce ile Anlaşma

İsveç hükümeti, ülke enerji güvenliğini sağlamak ve artan talebi karşılamak amacıyla büyük bir adım attı. Ülkenin enerji şirketi Vattenfall, yeni nükleer program kapsamında küçük modüler reaktörler (SMR) tedarikçisi ortak olarak İngiliz Rolls-Royce SMR şirketini seçti. Bu karar, İsveç'in yaklaşık 40 yılı aşkın süredir yeni nükleer kapasite inşa etmeme geleneğine son veriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu stratejik proje için yapılan seçimde Rolls-Royce, ABD'li GE Vernova şirketini geride bıraktı. İlk planlara göre, GE Vernova tarafından geliştirilen beş adet BWRX-300 reaktörü veya Rolls-Royce SMR modelindeki üç reaktör arasında bir seçim yapılması gerekiyordu. Sonuçta İngiliz mühendislerin teknolojisi uygun bulundu ve sözleşme değerinin birkaç milyar sterlin olması bekleniyor.

İsveç Enerji Bakanı Ebba Busch, Rolls-Royce ile varılan anlaşmanın ülkede yeni nesil nükleer üretimin geliştirilmesinde önemli bir aşama olacağını vurguladı. Bakanlık, bu projenin uzun vadede tüketiciler için elektrik fiyatlarını düşürmeye hizmet edeceğine inandığını belirtti. Geçen yıl ülke parlamentosu, yeni reaktörlerin finansmanı için gerekli olan yasal çerçeveyi onaylamıştı.

Enerji bağımsızlığı ve ekonomik verimlilik

Vattenfall verilerine göre, Rolls-Royce tarafından tedarik edilecek üç reaktörün her biri 470 MW güce sahip olacak. Bunlar yılda toplam 12 TVt·saat elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahip. Rolls-Royce uzmanlarının hesaplamalarına göre, bu güç İsveç'in yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılamak için yeterli kabul ediliyor.

Yeni nükleer tesislerin, ülkenin güneybatısındaki mevcut Ringhals nükleer santrali sahasına yerleştirilmesi planlanıyor. Projenin uygulanmasıyla Videberg Kraft şirketi ilgilenecek. Bu şirketin %80 hissesi devlet şirketi Vattenfall'a aitken, kalan %20'si İsveç'in en büyük sanayi devlerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından kontrol ediliyor.

Hükümet öngörülerine göre, 2045 yılına kadar İsveç'te elektrik enerjisine olan ihtiyaç iki katına çıkabilir. Bu nedenle devlet, nükleer sektörü geliştirmek için yüz milyarlarca İsveç kronu ayırmaya hazır. İlk modüler reaktörün tüm lisanslama ve izin süreçlerinden geçtikten sonra 2030'ların ortalarında devreye alınması bekleniyor.

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, bu sözleşme Rolls-Royce için küçük modüler reaktörler segmentindeki en büyük uluslararası projelerden biri haline geldi. Bu tür teknolojiler, geleneksel büyük nükleer santrallere göre daha hızlı inşa edilebilmeleri ve güvenlik seviyelerinin daha yüksek olmasıyla ayrışıyor; bu da İsveç gibi çevresel standartlara sıkı sıkıya bağlı ülkeler için oldukça önemlidir.

İsveçRolls-RoyceNükleer EnerjiTeknolojiVattenfall
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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