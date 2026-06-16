Threads Kullanıcı Sayısı 500 Milyona Ulaştı: Yeni Özellikler Tanıtıldı

Meta şirketine ait olan Threads sosyal ağı, gelişiminde yeni bir aşamaya geçti. Şirketin resmi verilerine göre, platformun aylık aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu aştı. Bu gösterge, Threads ağının ana rakibi olan X (eski adıyla Twitter) platformu ile ciddi bir rekabet içinde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Techcrunch.com haber veriyor.

Başarılı istatistiklerin yanı sıra Threads, kullanıcılar için bir dizi yeni imkan da duyurdu. Bunların en önemlisi "Your Algo" adlı araçtır. Bu özellik, kullanıcıların akışlarındaki içeriği kişisel olarak kontrol etmelerine olanak tanır. Daha önce kullanıcılar, algoritmaya ilgi alanlarını bildirmek için açık gönderiler yazmak zorundayken, artık bunu gizli bir şekilde yapabilecekler.

Algoritma Yönetimi ve Topluluklar Merkezi

"Your Algo" özelliği sayesinde kullanıcılar, belirli konulardaki gönderileri daha fazla veya daha az görmeyi seçebilirler. Bu seçimin süresini bir, üç veya yedi gün olarak belirleme imkanı bulunmaktadır. TechCrunch'ın belirttiğine göre, böyle bir özellik şu an için X platformunda mevcut değil ve bu durum Threads ağına rekabette ek bir avantaj sağlıyor. Bu yenilik şu anda ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'da devreye alındı.

Ayrıca Threads, "Communities" (Topluluklar) bölümünü beta testinden çıkararak herkese açtı. Artık kullanıcılar, ilgi alanlarına uygun toplulukları özel bir "Communities Hub" aracılığıyla daha kolay bulabilirler. Her topluluk kendi özel simgesine (ikon) sahip oldu, bu da onları akışta ayırt etmeyi kolaylaştırıyor.

Canlı İletişim ve Gerçek Zamanlı Mod

Threads sosyal ağı, gerçek zamanlı iletişim olanaklarını da genişletiyor. Nisan ayında başlatılan "Live Chats" (Canlı Sohbetler) özelliği artık daha fazla topluluk için açık olacak. Temmuz ayına kadar tüm toplulukların kendi sohbetlerini organize etme imkanına sahip olması bekleniyor. Bu özellik, özellikle büyük kültürel ve sportif etkinliklerde, örneğin futbol dünya kupası gibi olaylar sırasında taraftarlar için uygun bir iletişim alanı yaratıyor.

Instagram yöneticisi Connor Hayes, kullanıcıların Threads ağının diğer platformlardan farklı olarak "gürültüsüz" ve metin tabanlı ortamını takdir ettiklerini belirtti. Yeni uygulamaya konulan özellikler şunları içeriyor:

Sohbetlerde ortak yayıncılık (co-hosting) imkanı;

Sohbetlerdeki alıntıların (quote moments) kişisel akışa paylaşılması;

Toplulukları aramak için güncellenmiş Discovery Hub sistemi.

Threads, yayına girdiği ilk dönemlerde arama sistemi ve hashtag'ler gibi önemli özelliklerin eksikliği nedeniyle eleştirilmişti. Ancak zamanla platform sadece bu boşlukları doldurmakla kalmadı, aynı zamanda X ağında bulunmayan yeni yaklaşımlar getirdi. 500 milyon barajı Threads için sadece bir rakam değil, küresel sosyal ağlar pazarında yerini sağlamlaştırdığının bir kanıtıdır.