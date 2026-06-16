SpaceX Dünyanın En Değerli Beş Şirketi Arasına Girdi: Amazon Geride Kaldı

·25·Teknoloji
SpaceX Dünyanın En Değerli Beş Şirketi Arasına Girdi: Amazon Geride Kaldı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, küresel finans piyasasında tarihi bir başarıya imza attı. Borsa işlemlerinin ilk günlerinde şirket hisselerinin hızla yükselmesi sonucunda piyasa değeri 2,7 trilyon doları aştı. Bu rakamla uzay devi, e-ticaret lideri Amazon'u geride bırakarak dünyanın en değerli beşinci şirketi oldu. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, SpaceX hisseleri pazartesi günü yüzde 20, salı günkü işlemlerde ise yüzde 8'den fazla değer kazandı. Dikkat çekici olan nokta, şirketin bu denli yüksek değerlemesinin mali raporlarındaki verilerle biraz çelişmesidir. Örneğin, Amazon geçen yıl 717 milyar dolar gelirle 78 milyar dolar net kâr elde ederken, SpaceX 18,7 milyar dolar gelirle birlikte 4,9 milyar dolar zarar açıkladığını bildirmişti.

Yapay Zeka ve Yeni Gelir Kaynakları

Yatırımcıların SpaceX'in geleceğine olan güveni, şirketin yeni alanlarda genişlemesiyle açıklanıyor. Özellikle şirket, Anthropic ve Google gibi teknoloji devleriyle hesaplama gücü kiralama konusunda anlaşmalar imzaladı. Bu durum, uzay endüstrisinin ötesinde yeni ve gelecek vaat eden gelir akışları yaratıyor.

Ayrıca, salı günkü yükselişe SpaceX'in Cursor adlı yapay zeka tabanlı kod yazma girişimini satın alacağı haberi güçlü bir itici güç oldu. 60 milyar dolar değer biçilen bu anlaşmanın tamamen hisse değişimi yoluyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Elon Musk daha önce xAI projesini temelden yeniden inşa ettiğini ve Cursor ile iş birliğinin bu süreçte kritik olduğunu vurgulamıştı.

Tarihi IPO ve Piyasa Oynaklığı

SpaceX geçen Cuma günü tarihi IPO (halka arz) sürecini gerçekleştirdi ve piyasaya 1,7 trilyon dolar değerleme ile girdi. Bu işlem aracılığıyla şirket yaklaşık 86 milyar dolar kaynak yaratmayı başardı. Birkaç gün içinde şirketin piyasa değerinin 1 trilyon dolar daha artması uzmanların dikkatini çekiyor.

Ancak analistler, hisse fiyatlarındaki bu denli keskin sıçramalar konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bunun nedeni, SpaceX'in toplam hisselerinin yalnızca yüzde 4'ünü serbest ticarete açmış olmasıdır. Bu kadar düşük miktardaki hisse, piyasadaki arz kısıtlılığı nedeniyle fiyatların çok hızlı değişmesine ve beklenmedik dalgalanmalara meyilli olmasına yol açıyor.

Teknoloji meraklıları için bu haber, küresel uzay ekonomisinin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. SpaceX'in sadece bir roket taşıyıcı değil, aynı zamanda büyük bir yapay zeka ve bulut bilişim merkezine dönüşmesinin, gelecekteki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

SpaceXElon MuskAmazonIPOYapay Zeka
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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