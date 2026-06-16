ABD Adalet Bakanlığı Elon Musk'ın xAI Şirketini Savundu

ABD Adalet Bakanlığı, Elon Musk'a ait xAI şirketinin Memphis'teki veri merkezlerinde izinsiz kullanılan gaz türbinleri ile ilgili devam eden dava sürecine müdahale etti. Hükümet, bu cihazların faaliyetlerinin durdurulmasının ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceğini vurguluyor. Wired'ın haberine göre, bu durum yapay zeka teknolojilerinin askeri alandaki rolünün ne kadar arttığını gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

NAACP (Ulusal Renkli İnsanlar Birliği) tarafından Nisan ayında sunulan dava dilekçesinde, xAI şirketinin Colossus ve Colossus 2 veri merkezlerinde onlarca doğal gaz türbininin yasa dışı olarak kullanıldığı iddia edilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı, mahkemeye sunduğu memorandumda, bu türbinlerin kapatılmasının ABD'nin ekonomik ve enerji güvenliğine zarar vereceğini belirtti.

Bakanlık, xAI tarafından geliştirilen Grok AI modelinin, ABD Savunma Bakanlığı'nın stratejik operasyonlarını destekleyen dört temel modelden biri olduğunu kaydetti. Özellikle bu teknoloji, Orta Doğu'daki askeri operasyonlarda, İran'daki hedeflere yönelik saldırıların koordinasyonunda önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle, hesaplama gücünün enerji beslemesi kesilirse, askeri operasyonlar risk altına girebilir.

Çevresel Sorunlar ve Hukuki Tartışmalar

Şu anda xAI veri merkezlerinde toplam 57 gaz türbini çalışmaktadır. Şirket, bu cihazların römorklar üzerine kurulu olması nedeniyle onları "mobil" olarak değerlendirdiğini ve bir yıl boyunca hava kirliliği ile ilgili katı kurallardan muaf olduğunu iddia ediyor. Ancak çevreciler ve NAACP temsilcileri, federal mevzuata göre bu tür cihazların sabit tesis olarak sınıflandırılması gerektiğini ve ilgili izinlere sahip olması gerektiğini vurguluyor.

Yerel halk ve aktivistler, veri merkezinin faaliyete geçmesinden beri bölgedeki hava kalitesinin keskin bir şekilde kötüleştiğinden şikayet ediyor. Türbin sayısı geçen yıldan bu yana iki katından fazla arttı, bu da formaldehit ve azot oksit dahil olmak üzere zararlı maddelerin miktarının artmasına neden oldu. Bu maddelerin astım, kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini artırdığı bilinmektedir.

Gelecek Planları ve Büyük Yatırımlar

Çevresel itirazlara rağmen, Elon Musk'ın yapay zeka imparatorluğu genişlemeye devam ediyor. SpaceX bünyesindeki xAI, önümüzdeki üç yıl içinde veri merkezlerini enerjiyle beslemek için 2,8 milyar dolar değerinde daha fazla gaz türbini satın almayı planlıyor. Bu tutarın en az 2 milyar doları doğrudan mobil türbinlere ayrılacak.

Bu durum, teknoloji devleri ile çevre koruma kuruluşları arasındaki çatışmayı yeni bir aşamaya taşıdı. Bir yanda ulusal güvenlik ve inovasyon yarışı, diğer yanda halk sağlığı ve çevresel standartlar meselesi yer alıyor. Mahkemenin nihai kararının, ABD'de AI altyapısının geliştirilmesine yönelik gelecekteki düzenlemeleri belirlemesi bekleniyor.