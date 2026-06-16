Xbox konsollarının taksitle satın alınabilmesi bekleniyor

Microsoft'un oyun bölümü olan Xbox, ürünlerini satmak için tamamen yeni ve radikal iş modelleri üzerinde çalışıyor. Ağda yayılan son bilgilere göre şirket, kullanıcılar için konsollarda taksitli ödeme sistemini devreye almayı planlıyor. Bu adım sadece satış hacmini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni nesil cihazların yüksek fiyatlarını dengelemeye de hizmet edebilir. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayını, Xbox resmi sitesinin kaynak kodları arasında "Buy Now, Pay Later" (Şimdi Al, Sonra Öde) ifadesinin bulunduğunu bildiriyor. Henüz bu konuda resmi detaylar açıklanmamış olsa da, uzmanlar bunu klasik bir taksitli ödeme veya avantajlı kredilendirme türü olarak değerlendiriyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar pahalı teknolojik cihazlara anında sahip olup, bedelini belirli bir süre boyunca taksitlerle ödeyebilecekler.

Yeni nesil konsollar ve fiyat meselesi

Bu haberin ortaya çıkması tesadüf değil. Daha önce yayılan sızıntılara göre, Xbox Helix olarak adlandırılması beklenen yeni nesil konsolların çok pahalı olacağı tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar, bu cihazın fiyatının 1500 dolardan 2000 dolara kadar çıkabileceğini vurgulamıştı. Böylesine yüksek bir fiyat ortamında, taksitli ödeme sistemi şirketin daha geniş bir kitleyi çekmesinde temel araç haline gelecektir.

Şu anda bu teklif, PayPal ve Klarna gibi büyük finansal servislerle bağlantılı olarak dile getiriliyor. Bu, Microsoft'un kendi kişisel bankacılık sistemini kurmak yerine, dünya çapında tanınan ödeme sistemleriyle iş birliği yapmayı tercih ettiğini gösteriyor. Ancak, bu hizmetin tam olarak hangi bölgelerde ve ne zamandan itibaren geçerli olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Şirket stratejisindeki değişiklikler

Xbox etrafındaki haberler sadece ödeme sistemiyle sınırlı değil. Son günlerde Microsoft'un oyun bölümünü gelecekte bağımsız bir şirkete dönüştürebileceğine dair söylentiler de artıyor. Bu, kurumun genel stratejisinde ciddi değişikliklerin yaşandığına işaret ediyor.

Ayrıca Microsoft'un aynı anda birkaç oyun stüdyosunu kapatmayı veya satmayı planladığı söyleniyor. Bu tür optimizasyon çalışmaları, şirketin finansal verimliliğini artırmaya yönelik olabilir. Özbek oyuncular için de bu haberler önemli, çünkü uluslararası ödeme sistemlerinin genişlemesi, yerel pazarda lisanslı cihazların yaygınlaşmasına teşvik olabilir.

Özetle Xbox, ekosistemini korumak ve rekabette üstünlük sağlamak için yeni finansal araçlar devreye alıyor. Eğer taksitli ödeme sistemi başarıyla uygulanırsa, bu durum konsol pazarındaki geleneksel satış kurallarını tamamen değiştirebilir.