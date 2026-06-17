Kaliforniya Üniversitesi (San Diego) mühendisleri, İngiltere merkezli BAE Systems şirketiyle iş birliği içinde, güneş astronomisinde yeni bir dönem başlatması beklenen minyatür bir optik teknoloji geliştirdi. Sadece 6 milimetre boyutundaki bu bileşen, son derece karmaşık bir metapovyerxnost yapısına sahip olup, gelecekteki uzay görevlerinde Güneş'in gözlemlenme yöntemini tamamen değiştirebilir. Ixbt.com'un aktardığına göre, bu buluş geleneksel optik sistemlerin aksine, ışığın nanometre ölçeğinde kontrol edilmesine olanak tanıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni geliştirilen sistemin temeli, metapovyerxnost tabanlı bir polarizasyon ızgarasından oluşuyor. Bu yapı, ışık dalgalarının titreşim yönünü, yani polarizasyonunu, aynı anda birden fazla duruma ayırabiliyor. Güneş fiziğinde polarizasyon ölçümü kritik öneme sahiptir, çünkü Güneş'in manyetik alan yapısı tam olarak bu gösterge aracılığıyla yeniden oluşturulur. Bu manyetik alanlar ise Dünya'daki iletişim sistemlerine, uydulara ve enerji şebekelerine zarar verebilecek güçlü güneş patlamaları ve plazma püskürmeleriyle doğrudan ilişkilidir.

Geleneksel Sistemlerdeki Sorunlara Çözüm

Günümüzde mevcut güneş teleskopları, polarizasyonun farklı bileşenlerini ardışık olarak ölçer. Yani, tek bir görüntü oluşturmak için optik elementin durumu değiştirilerek birkaç kez çekim yapılması gerekir. Bu süreç uzay koşullarında ciddi sorunlara yol açar: Cihazdaki küçük bir titreşim bile görüntülerin kaymasına ve verilerin bulanıklaşmasına neden olur. Bu hataları gidermek için kurulan karmaşık stabilizasyon sistemleri, bazen optiğin kendisinden daha maliyetli olabilmektedir.

Yeni metapovyerxnost ise bu sorunu kökten çözüyor. Geleneksel yöntemlerin aksine, gelen ışığı aynı anda birden fazla polarizasyon kanalına ayırır. Sonuç olarak, tüm gerekli veriler herhangi bir hareketli parça olmadan tek bir karede toplanır. Araştırma lideri Noah Rubin, bu metapovyerxnost teknolojisinin laboratuvar prototipinden gerçek bir astronomik sisteme taşınmasının, uzay uygulamaları için onaylanmış ilk vakalardan biri olduğunu vurguluyor.

Yeni teknoloji, ABD Ulusal Atmosferik Araştırmalar Merkezi (NCAR) ile iş birliği içinde özel olarak inşa edilmiş bir güneş teleskobunda test edildi. Deneyler sırasında sistem, güneş lekelerinin manyetik alanlarını başarıyla kaydetti. Elde edilen sonuçların, NASA'nın Solar Dynamics Observatory gibi büyük yörünge gözlemevlerinin verileriyle aynı hassasiyete sahip olduğu belirlendi.

Uzay Dayanıklılığı ve Gelecek Perspektifleri

Proje kapsamında metapovyerxnost, sadece optik hassasiyet açısından değil, aynı zamanda dayanıklılık konusunda da ciddi bir sınavdan geçti. Cihaz, uzaya fırlatılma ve oradaki çalışma sürecindeki titreşimler ile sıcaklık değişimlerini simüle eden testleri başarıyla tamamladı. Bu durum, teknolojinin yakın gelecekteki uzay görevlerine entegre edilmesine imkan tanıyor.

Sistemin pratik testleri New Mexico'daki Dunn Gözlemevi'nde gerçekleştirildi. Burada güneş ışığı, 41 metrelik bir kuleden aynayla yansıtılarak 69 metre aşağıya, yer altı laboratuvarına yönlendiriliyor. Bu devasa zincirin nihai noktasında, sadece birkaç milimetrelik minyatür bir modül tüm temel bilimsel işi yürütüyor. Bu buluşun, gelecekte güneş fırtınalarını önceden tahmin etmede ve Dünya'yı kozmik tehlikelerden korumada önemli bir adım olması bekleniyor.