Pavel Durov, Telegram'ın faaliyetlerini engellemekle Meta ve Reliance şirketlerini suçladı

·24·Teknoloji
Pavel Durov, Telegram'ın faaliyetlerini engellemekle Meta ve Reliance şirketlerini suçladı

Telegram kurucusu Pavel Durov, Hindistan'ın en büyük telekomünikasyon operatörü Reliance şirketini, mesajlaşma uygulamasının küresel ölçekteki faaliyetlerini kısıtlamaya çalışmakla suçladı. Durov'a göre şirket, teknik imkanlarını kullanarak sadece Hindistan sınırları içinde değil, sınırların ötesinde de milyonlarca kullanıcının Telegram ağına erişimini engelledi. Ixbt.com haberi veriyor.

Bu durum, BGP hijacking (Border Gateway Protocol — kenar ağ geçidi protokolü gaspı) yöntemiyle gerçekleştirildi. Sonuç olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yüz binlerce kişi de dahil olmak üzere Telegram kullanıcıları uygulamaya bağlanırken ciddi sorunlar yaşadı. Durov, Reliance operatörünün meydana gelen arızalarla ilgili birçok başvuruyu görmezden gelmesi nedeniyle bu eylemleri kasıtlı bir sabotaj olarak nitelendirdi.

Rekabet ve Meta bağlantısı

Pavel Durov'a göre, bu tür teknik saldırıların arkasında bir rekabet savaşı yatıyor olabilir. Mesele şu ki, Reliance şirketinin bir kısmı Meta şirketine (WhatsApp'ın sahibi) ait. Telegram kurucusu, küresel yönlendirme sisteminin bu şekilde kötüye kullanılmasının şüpheli olduğunu vurguladı. Kendi kanalında, "Eğer Reliance ve WhatsApp, Hindistan'da Telegram'ı yasaklama konusundaki lobi faaliyetlerinin arkasındaysa, buna hiç şaşırmam" diye yazdı.

Mesajlaşma uygulaması yönetimi, diğer operatörlere başvurarak Reliance (AS18101) tarafından gönderilen yetkisiz BGP duyurularının reddedilmesini tavsiye etti. Bu önlemler, internet rotalarının gaspını durdurmak ve kullanıcılar için istikrarlı bir bağlantı sağlamak adına gereklidir.

Engellemenin sona ermesi

Durov'un bu açıklamasından dört saat sonra Reliance şirketi zararlı yönlendirmeyi durdurmak zorunda kaldı. Bunun ardından uygulamanın faaliyetleri tüm bölgelerde yeniden normale döndü. Telegram lideri, bu sorunun kamuoyuna duyurulmasında yardımcı oldukları için takipçilerine ve teknik topluluğa teşekkür etti.

Belirtmek gerekir ki Hindistan, Telegram için en büyük pazarlardan biridir. Daha önce bu ülkede uygulamaya karşı çeşitli kısıtlamalar getirme girişimleri olmuştu. Durov, bu tür eylemlerin yanlış olduğunu ve açık rekabet yerine teknik engeller oluşturmanın kullanıcı haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Şu anda Telegram, Özbekistan da dahil olmak üzere dünya genelinde normal rejimde çalışmaktadır. Uzmanlara göre, BGP protokolü ile ilgili bu tür olaylar, modern internet güvenliğinin ne kadar hassas olduğunu ve büyük sağlayıcıların uluslararası trafiği manipüle edebileceğini bir kez daha gösterdi.

TelegramPavel DurovMetaRelianceTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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