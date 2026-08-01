Uber Otonom Araç Pazarında İmparatorluğunu Nasıl Kuruyor

Son iki yıldır Uber, otuzdan fazla otonom ulaşım teknolojisi girişimiyle stratejik ortaklıklar kurarak doğrudan yatırımlar yapıyor. TechCrunch haberine göre bu adımlar, büyük ulaşım platformunun uluslararası alandaki devasa planlarını gösteriyor ve gelecekte yolcu taşımacılığı pazarını kökten değiştirebilir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Geçmişteki Testler ve Stratejik Dönemeç

Aslında Uber bir zamanlar bağımsız olarak otonom ulaşım teknolojileri geliştirmek ve test etmekle meşguldü. Travis Kalanick'in liderlik döneminde, 2014 yılında Uber Advanced Technologies Group (ATG) birimi kurulmuş ve Carnegie Mellon Üniversitesi robotik programından onlarca araştırmacı buraya dâhil edilmişti. Bundan iki yıl sonra şirket, eski Google mühendisleri tarafından kurulan kendi kendine giden kamyon girişimi Otto'yu satın almıştı.

Ancak 2016 yılında Kaliforniya, Pittsburgh ve Arizona sokaklarında başlatılan test çalışmaları üç kritik olay sonrasında durduruldu. Bunlar Waymo'nun açtığı telif/mahkeme davası, 2017'de Kalanick'in istifası ve 2018'de Arizona'nın Tempe şehrinde otonom moddaki bir Volvo XC90 aracının karıştığı ve yayanın ölümülüyle sonuçlanan feci kazaydı. Bu facianın ardından şirket faaliyetlerini tamamen gözden geçirdi.

Yeni Liderlik ve Pazara Yeniden Giriş

Dara Khosrowshahi şirketin yönetmini ele aldığında Uber tamamen yeni bir stratejiye geçti. 2020 yılında şirket tüm büyük ve riskli projelerden vazgeçerek sürücülü taksi ve teslimat gibi ana iş kollar odaklandı. O dönemde Uber ATG birimi Aurora şirketine satıldı, ayrıca Lime ve Joby Aviation gibi projelere varlıklar devredildi. Ancak Uber bu şirketlerdeki hisselerini korudu.

İki yıl sonra Uber otonom araç pazarına yavaş yavaş geri dönmeye başladı ve 2024 yılına gelindiğinde bu alandaki anlaşmaların sayısı keskin bir şekilde arttı. Özellikle Uber ATG'nin satıldığı andan itibaren Aurora ile yakın ilişkilerini sürdürüyor. Günümüzde şirket, düzenleyici kurum verilerine göre Aurora hisselerinin önemli bir kısmına sahip.

Bugünkü Ortaklıklar ve Gelecek Beklentileri

Teknolojik ortaklıklar kapsamında yeni fırsatlar açılıyor. 2018 yılında bağımsız bir işletme olarak ayrılan Uber Freight lojistik şirketi, 2024 yılının haziran ayında Aurora ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladı. 2025 yılının mayıs ayına gelindiğinde ise bu şirketler, Aurora tarafından yönetilen otonom kamyonların Dallas ve Houston şehirleri arasında Uber Freight platformu üzerinden seferler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Otonom ulaşım endüstrisinin gelişmesinin global ölçekte lojistik ve yolcu taşıma hizmetlerinin maliyetini düşürerek güvenlik seviyesini artırması bekleniyor. Uber, geniş ağa sahip ekosistemi aracılığıyla bu teknolojileri temel hizmetlerine entegre etmeyi amaçlıyor. TechCrunch, bu yöndeki tüm değişiklikleri düzenli olarak takip ettiğini vurguluyor.