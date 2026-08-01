Roberto De Zerbi, Richarlison'un geleceği hakkında konuştu

·44·Spor
Roberto De Zerbi, Richarlison'un geleceği hakkında konuştu

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, Brezilyalı forvet Richarlison'un yaz transfer döneminden sonra da takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu kabul etti. Goal.com'un haberine göre, futbolcu Chelsea'ye karşı oynanan Sidney Süper Kupası maçında son dakikalarda galibiyet golünü atarak sahadaki değerini bir kez daha kanıtlamış olsa da, Kuzey Londra kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Avustralya'daki Accor Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısına katılan İtalyan teknik adam, eski Everton oyuncusunun etrafındaki durum hakkında açık sözlü değerlendirmelerde bulundu. De Zerbi, önümüzdeki haftalarda neler olacağını kesin olarak bilmediğini, ancak Richarlison'a hem futbolcu hem de insan olarak çok değer verdiğini özellikle vurguladı.

Belirsizlik ve futbolcunun tereddütleri

Asıl sorunun Richarlison'un Tottenham projesine olan bağlılığı konusunda kendi içinde yaşadığı tereddütlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. 2022 yazında Everton'dan 50 milyon sterlin ve 10 milyon sterlin ek bonus karşılığında transfer edilen, 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılmasına katkı sağlayan forvetin geleceği şu an soru işaretleriyle dolu.

De Zerbi'ye oyuncunun transfer edilmesini kesin olarak isteyip istemediği sorulduğunda, oyuncudan gelen sinyallerin tutarlı olmadığını kabul etti. Teknik direktörün belirttiğine göre Richarlison bazen kalmak istediğini, bazen de ayrılmak istediğini söyleyerek kafa karışıklığı yaratıyor, ancak bu konuyu kesinlikle görüşecekler.

Sezonun zorlukları ve önemli goller

Geçtiğimiz sezon Tottenham için oldukça karmaşık geçti ve takımdaki istikrarsızlık nedeniyle mart ayı sonunda Igor Tudor'un yerine teknik direktörlüğe getirilen Roberto De Zerbi, kurtarma misyonunu başarıyla tamamlayarak takımın Premier League'de kalmasını sağladı ve sezonu 17. sırada bitirdi. Tüm bu çalkantılara rağmen Brezilyalı forvet sezon boyunca 12 gol kaydetmeyi başardı.

De Zerbi, mevcut transfer piyasasında bu kadar güvenilir bir golcü bulmanın zor olduğunun farkında. Ona göre Richarlison'un çalışkanlığı ve antrenmanlara yaklaşımı onu takım için son derece önemli bir oyuncu yapıyor, çünkü o gol atmanın yollarını çok iyi biliyor.

İtalyan teknik adam, oyuncunun sahadaki performansına hiçbir itirazları olmadığını, takım arkadaşları, kulüp ve teknik heyetin onu her gün sergilediği sıkı çalışmadan ötürü çok sevdiğini sözlerine ekledi.

TottenhamRoberto De ZerbiRicharlisonChelseaTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüLionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüBugün, 05:30Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiArsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiBugün, 01:56Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıReal Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıDün, 23:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor