Roberto De Zerbi, Richarlison'un geleceği hakkında konuştu

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, Brezilyalı forvet Richarlison'un yaz transfer döneminden sonra da takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu kabul etti. Goal.com'un haberine göre, futbolcu Chelsea'ye karşı oynanan Sidney Süper Kupası maçında son dakikalarda galibiyet golünü atarak sahadaki değerini bir kez daha kanıtlamış olsa da, Kuzey Londra kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Avustralya'daki Accor Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısına katılan İtalyan teknik adam, eski Everton oyuncusunun etrafındaki durum hakkında açık sözlü değerlendirmelerde bulundu. De Zerbi, önümüzdeki haftalarda neler olacağını kesin olarak bilmediğini, ancak Richarlison'a hem futbolcu hem de insan olarak çok değer verdiğini özellikle vurguladı.

Belirsizlik ve futbolcunun tereddütleri

Asıl sorunun Richarlison'un Tottenham projesine olan bağlılığı konusunda kendi içinde yaşadığı tereddütlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. 2022 yazında Everton'dan 50 milyon sterlin ve 10 milyon sterlin ek bonus karşılığında transfer edilen, 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılmasına katkı sağlayan forvetin geleceği şu an soru işaretleriyle dolu.

De Zerbi'ye oyuncunun transfer edilmesini kesin olarak isteyip istemediği sorulduğunda, oyuncudan gelen sinyallerin tutarlı olmadığını kabul etti. Teknik direktörün belirttiğine göre Richarlison bazen kalmak istediğini, bazen de ayrılmak istediğini söyleyerek kafa karışıklığı yaratıyor, ancak bu konuyu kesinlikle görüşecekler.

Sezonun zorlukları ve önemli goller

Geçtiğimiz sezon Tottenham için oldukça karmaşık geçti ve takımdaki istikrarsızlık nedeniyle mart ayı sonunda Igor Tudor'un yerine teknik direktörlüğe getirilen Roberto De Zerbi, kurtarma misyonunu başarıyla tamamlayarak takımın Premier League'de kalmasını sağladı ve sezonu 17. sırada bitirdi. Tüm bu çalkantılara rağmen Brezilyalı forvet sezon boyunca 12 gol kaydetmeyi başardı.

De Zerbi, mevcut transfer piyasasında bu kadar güvenilir bir golcü bulmanın zor olduğunun farkında. Ona göre Richarlison'un çalışkanlığı ve antrenmanlara yaklaşımı onu takım için son derece önemli bir oyuncu yapıyor, çünkü o gol atmanın yollarını çok iyi biliyor.

İtalyan teknik adam, oyuncunun sahadaki performansına hiçbir itirazları olmadığını, takım arkadaşları, kulüp ve teknik heyetin onu her gün sergilediği sıkı çalışmadan ötürü çok sevdiğini sözlerine ekledi.