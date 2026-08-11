Alphabet, yapay zekâ harcamalarını karşılamak için $25 milyara kadar borçlanıyor

·28·Teknoloji
Alphabet, yapay zekâ harcamalarını karşılamak için $25 milyara kadar borçlanıyor

Google'ın ana şirketi Alphabet, ABD'de yeni tahvil ihracı yoluyla 20 milyar ila 25 milyar dolar arasında fon toplamayı planlıyor. ixbt.com'un haberine göre bu adım, teknoloji devinin yapay zekâ altyapısını geliştirmeye yönelik rekor düzeydeki harcamalarını finanse etmeyi amaçlıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Şirket, 2 ila 40 yıl vadeli 10 farklı menkul kıymeti piyasaya sürebilir. Elde edilen fonların, yapay zekâ için gerekli bilgi işlem altyapısının kurulması, sermaye harcamaları ve mevcut borçların yeniden finanse edilmesi dahil olmak üzere genel kurumsal ihtiyaçlara yönlendirilmesi planlanıyor.

Teknoloji piyasasında borçlanmada keskin artış

Yeni borçlanma girişimi, Alphabet'in sermaye harcamaları tahminini yıl içinde ikinci kez artırmasından kısa süre sonra duyuruldu. Yapay zekâ alanındaki harcamaların hızla artması yatırımcılar tarafından farklı şekillerde karşılanmış ve şirket hisselerinin sert düşmesine yol açmıştı.

Son çeyrek sonuçlarına göre Alphabet, tarihinde ilk kez negatif serbest nakit akışı kaydetti. Bu durum, milyarlarca dolarlık bilgi işlem altyapısına yapılan dev yatırımların ne zaman karşılığını vereceği ve kâr sağlayacağı konusundaki soruları daha da artırdı.

Buna rağmen Alphabet finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, bu yılın başında Berkshire Hathaway yatırımları da dahil olmak üzere hisse senedi ihraçları yoluyla yaklaşık 85 milyar dolar toplamıştı. Ayrıca Japon yeni, İsviçre frangı ve İngiliz sterlini cinsinden tahviller ihraç edildi; bunların arasında 100 yıl vadeli benzersiz bir menkul kıymet de bulunuyordu.

Sektör genelindeki eğilim ve yatırımcı endişeleri

Reuters'ın LSEG verilerine dayanarak yaptığı analize göre borçlanma eğilimi tüm teknoloji sektöründe görülüyor. Amazon, Meta ve Oracle, yılın ilk 7 ayında yaklaşık 194 milyar dolarlık tahvil ihraç etti; bu rakam 2025'in aynı dönemine göre %79 daha fazla.

Uzmanların tahminlerine göre en büyük teknoloji şirketleri yalnızca 2026 yılında yapay zekâ teknolojilerine 730 milyar dolardan fazla harcayacak. Bu dev şirketlerin muazzam nakit akışları bile yatırımların devasa ölçeğini tamamen karşılamaya yetmiyor.

Piyasada Alphabet tahvillerine yönelik talep yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak yatırımcılar, yapay zekâdan gelecekte elde edilecek gelirlerin bu ölçekteki harcamaları tamamen haklı çıkaracağından emin olmak için piyasayı her zamankinden daha dikkatli değerlendiriyor.

AlphabetYapay ZekâTahvillerTeknolojiYatırımlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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