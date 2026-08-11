Rippling ile Runlayer Girişimi Arasında Patent Anlaşmazlığı Başladı

İnsan kaynakları yazılımları sağlayıcısı Rippling, küçük girişim Runlayer'a karşı dava açtı. TechCrunch'ın ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre büyük şirket, Runlayer'ı üç patentini ihlal etmekle suçluyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu karşı dava, karşılıklı anlaşmazlıkların son aşaması oldu. Runlayer girişimi geçen ay Rippling'i sözleşmeyi ihlal etmek ve ürün fikirlerini çalmakla suçlayarak dava etmişti. Şirketler arasındaki anlaşmazlık, yaklaşık bir yıl süren Runlayer ürününü test etme sürecinde başladı.

Test sürecinden doğan anlaşmazlık ve kendi çözümleri

Taraflar fiyat konusunda anlaşamayınca deneme süreci ücretli bir sözleşmeye dönüşmedi. Bunun sonucunda Rippling kendi MCP sunucusunu geliştirdi ve kısa süre içinde bunu Runlayer ürününe rakip olarak piyasaya sürmeyi planlıyor. Rippling, genellikle kendi iç ihtiyaçları için geliştirdiği teknolojileri daha sonra ticari ürünlere dönüştürüyor.

Yaklaşık bir yıl önce kurulan Runlayer, yapay zekâ ajanlarının veri ve yazılım sistemleriyle bağımsız çalışmasını sağlayan açık standartlı bir MCP ağ geçidini siber güvenlik özellikleriyle birleştiriyor. Girişim şimdiye kadar toplam 42 milyon dolar yatırım topladı.

Dava başvurularındaki sert ifadeler

Mahkeme belgelerindeki en dikkat çekici unsurlardan biri, Runlayer temsilcilerine göre Rippling çalışanlarından birinin şirketin kurucusu Andrew Berman'a işvereninin ürününü kopyaladığını bildiren bir e-posta yazmış olması. Ancak Rippling sözcüsünün TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre bu çalışan daha sonra fikrini değiştirdi.

Buna karşılık Rippling temsilcileri, girişimin kendilerine dava açmasının hemen ardından Runlayer'ın patentlerini ihlal ettiği konusunda bilgilendirildiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu dava, Runlayer'ı müzakere masasına oturtmak için bir baskı aracı olarak kullanılıyor olabilir.

Runlayer kurucusu Andrew Berman bu durumu sert bir şekilde kınayarak şu açıklamayı yaptı: «Bu, özel teknolojimizin ele geçirildiğini gizlemeye yönelik çaresiz ve intikamcı bir girişimdir. Yapay zekâ ürünümüzün bu patentlerle hiçbir ilgisi yok».