OpenAI Hindistan pazarını ele geçirmek için Uber yöneticisini ekibine kattı

·27·Teknoloji
OpenAI Hindistan pazarını ele geçirmek için Uber yöneticisini ekibine kattı

Yapay zeka dünyasının lideri olarak kabul edilen OpenAI, ABD dışındaki en büyük pazarı olan Hindistan'daki genişleme stratejisini yeni bir aşamaya taşıyor. Şirket, Uber Hindistan ve Güney Asya'nın eski başkanı Prabhjit Singh'i Hindistan'daki ilk genel müdürü olarak atadı. Bu adım, OpenAI için stratejik bir öneme sahip olup bölgedeki teknolojik etkisini güçlendirmeye hizmet ediyor. Techcrunch.com haberine göre .

TechCrunch'ın bildirdiğine göre Singh, görevine bu yılın Eylül ayından itibaren başlayacak. Singh, OpenAI'ın Asya-Pasifik bölgesi direktörü Kiran Mani'ye rapor verecek. Yeni yöneticinin sorumlulukları arasında kullanıcı tabanını genişletmek, kurumsal müşterileri çekmek, düzenleme konularında devlet kurumlarıyla iş birliği yapmak ve operasyonel süreçleri yönetmek gibi kritik görevler yer alıyor.

Stratejik yatırımlar ve genişleme

OpenAI, Hindistan'ı küresel büyümesindeki ikinci en önemli pazar olarak görüyor. Şirket, geçen yılın Ağustos ayında Yeni Delhi'de ilk ofisini açmıştı. Bu yıl ise Mumbai ve Bangalore gibi büyük teknoloji merkezlerinde yeni ofisler kurulması planlanıyor. Prabhjit Singh'in atanması, şirketin bölgedeki insan kaynakları politikasındaki üçüncü büyük hamlesidir.

Daha önce OpenAI, Meta ve Truecaller şirketlerinde deneyim kazanmış Pragya Misra'yı strateji ve küresel meselelerden sorumlu yönetici olarak atamıştı. Ayrıca, Twitter Hindistan'ın eski başkanı Rishi Jaitli, yapay zeka politikaları konusunda hükümetle ilişkiler kurmak için danışman olarak görevlendirildi. Bu denli güçlü uzmanların bir araya gelmesi, şirketin bölgeye verdiği ciddi önemin bir göstergesidir.

Hindistan — yapay zeka yarışının merkezi

Hindistan pazarı sadece kullanıcı sayısı bakımından değil, teknolojik altyapı açısından da hızla büyüyor. OpenAI, ülkenin Reliance ve Tata Group gibi en büyük konglomeratları ile şimdiden iş birliği kurdu. Şirket ayrıca yükseköğretim, e-ticaret ve veri merkezleri kurulumu alanlarında da aktif olarak çalışıyor. ChatGPT uygulamasının Hintli kullanıcılar arasında popülerleşmesi bu süreci daha da hızlandırdı.

Şu anda OpenAI, Hindistan'da çeşitli alanlarda uzmanlar istihdam etmeye devam ediyor. Açık pozisyonlar listesinde şunlar yer alıyor:

  • AI deployment mühendisleri;
  • Geliştirici deneyimi mühendisleri;
  • Pazarlama liderleri;
  • Çözüm mühendisleri ve ortaklık direktörleri.
ABD'nin diğer yapay zeka devleri de Hindistan pazarını göz ardı etmiyor. Örneğin, OpenAI'ın ana rakibi Anthropic, 2025 sonunda Bangalore'da ofisini açtı ve Microsoft India'nın eski başkanı Irina Gous'u ekibine kattı. Bir milyardan fazla internet kullanıcısına ve devasa bir yazılımcı tabanına sahip olan Hindistan, günümüzde küresel teknoloji savaşlarının ana meydanı haline geldi.

OpenAIHindistanUberChatGPTYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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