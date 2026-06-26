Telegram istemcisi Telega projesi 1 Temmuz'da faaliyetlerini durduruyor

·22·Teknoloji
Telegram istemcisi Telega projesi 1 Temmuz'da faaliyetlerini durduruyor

Rus geliştiriciler tarafından oluşturulan ve Telegram haberleşme uygulamasının alternatif istemcisi olarak faaliyet gösteren Telega uygulaması resmen kapanıyor. Proje ekibinin yaptığı resmi açıklamaya göre, servis 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren çalışmalarını tamamen durduracak. Bu karar, platformun geliştirilmesi sürecinde karşılaşılan bir dizi teknik ve hukuki engel sonucunda alındı. Ixbt.com haberi veriyor.

Geliştiriciler, projeyi daha fazla genişletme ve iyileştirme imkanlarının şu an sıfıra indiğini belirtti. Ixbt.com'un haberine göre ekip, üçüncü taraf uygulama formatında Telegram ekosisteminin tüm gereksinimlerini karşılamanın ve tam lokalizasyon sağlamanın imkansız olduğunu kabul etti. Bu durum, kullanıcılar için servis kalitesini garanti etmede zorluklar yarattı.

Teknolojik kısıtlamalar ve App Store sorunu

Projenin kapanmasının temel nedenlerinden biri olarak büyük teknoloji platformları tarafından getirilen kısıtlamalar gösteriliyor. Özellikle Telega uygulamasının Apple şirketine ait App Store mağazasından kaldırılması, projenin hedef kitlesinin büyümesine ve mevcut kullanıcılara hizmet verilmesine ciddi bir darbe vurdu. Bu koşullar altında uygulamayı desteklemek ekonomik ve teknik açıdan verimsiz bulundu.

Şunu belirtmek gerekir ki, Telegram ekosisteminde birçok resmi olmayan istemci bulunsa da, bunların çoğu güvenlik ve telif hakkı konularında sürekli baskı altında kalmaktadır. Telega projesi de tam olarak bu katı politikanın kurbanı olan sıradaki servis oldu. Uygulama, zamanında kullanıcılara ek özellikler ve özgün bir arayüz sunmasıyla öne çıkıyordu.

Telega Plus ücretli aboneliği olan kullanıcılar için iyi bir haber var: geliştiriciler harcanan tüm tutarların iade edileceğini vaat etti. Şu anda iade mekanizması üzerinde çalışılıyor. Ödemelerin iade prosedürü ve kesin tarihlerin yakın günlerde projenin resmi kanalları aracılığıyla duyurulması bekleniyor.

Özbek kullanıcılar arasında da Telegram haberleşme uygulamasının alternatif uygulamaları oldukça popülerdir. Ancak Telega gibi projelerin kapanması, üçüncü taraf yazılımları kullanırken güvenlik ve istikrar konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Uzmanlar, kişisel veri güvenliği için her zaman resmi Telegram uygulamasının kullanılmasını tavsiye ediyorlar.

Sonuç olarak, Telega projesinin sona ermesi, mesajlaşma uygulamaları pazarındaki rekabeti ve platformlar arası ilişkilerin karmaşıklığını göstermektedir. 1 Temmuz'dan itibaren bu uygulama üzerinden mesajlaşma imkanı tamamen ortadan kalkacak ve kullanıcılar diğer alternatif seçeneklere veya resmi istemciye geçmek zorunda kalacaklar.

TelegaTelegramMessengerApp StoreTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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