Airbus, A320'nin Yerini Alacak Yeni Nesil Uçağı Geliştirmeye Başlıyor

·25·Teknoloji
Airbus, A320'nin Yerini Alacak Yeni Nesil Uçağı Geliştirmeye Başlıyor

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Airbus, en popüler ve başarılı A320 ailesi uçaklarının yerini alacak yeni bir model üzerinde çalışmaya başladığını resmen doğruladı. Bu projenin havacılık pazarındaki güç dengelerini değiştirmesi ve yolcu taşıma verimliliğini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Aviation Week'e verdiği röportajda Airbus CEO'su Guillaume Faury, yeni dar gövdeli uçağın geliştirme sürecinin 2030 yılında başlayacağını açıkladı. Şirket içinde eAction kod adıyla yürütülen bu projenin 2030'ların ikinci yarısında ticari kullanıma sunulması planlanıyor. Bu durum, şu anda dünya havacılığının "iş gücü" olarak kabul edilen A320neo modellerinin döneminin yavaş yavaş sona erdiğine işaret ediyor.

Hidrojen motorlarından vazgeçildi

Projenin en önemli yeniliklerinden biri, Airbus'ın seri yolcu uçaklarında hidrojen yakıtı kullanma fikrinden vazgeçmiş olmasıdır. Daha önce şirket, çevre dostu hidrojen teknolojilerine büyük umutlar bağlıyordu ancak mevcut durumda bu yaklaşımın kendini kanıtlamadığı anlaşıldı. Guillaume Faury'nin açıklamasına göre, bu karar sadece uçak tasarımındaki karmaşıklıklarla değil, aynı zamanda gerekli altyapının eksikliğiyle de ilgili.

Hidrojen üretimi, tedarik sisteminin oluşmamış olması ve uluslararası havacılık kurallarındaki belirsizlikler, Airbus mühendislerini mevcut teknolojileri kademeli olarak geliştirme yoluna dönmeye zorladı. Artık temel odak noktası, aerodinamiği iyileştirmek ve geleneksel ancak son derece tasarruflu motorlar yaratmak olacak.

Teknolojik yenilikler ve CFM RISE motoru

Yeni platform için değerlendirilen en gelecek vaat eden yönlerden biri, CFM RISE açık fanlı (Open Fan) motorlarıdır. Bu teknoloji, mevcut turbofan motorlara kıyasla yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltma imkanı sunuyor. Şu anda test aşamasında olan bu motorun verimliliği, yeni uçağın başarısını belirleyebilir.

Ayrıca Airbus, geleneksel yaklaşımdan vazgeçerek tek bir uçak için iki farklı motor seçeneği sunmayabilir. Eğer sadece tek bir üretici belirlenen gereksinimleri karşılayan bir güç ünitesi yaratabilirse, yeni лайner sadece o tip motorla donatılacak. Bu, üretim sürecini basitleştirmeye ve maliyetleri düşürmeye hizmet edecek.

Yeni model piyasaya çıktıktan sonra da A320neo üretimi durmayacak; her iki nesil belirli bir süre boyunca paralel olarak üretilecek. Airbus, yeni uçakları sadece Avrupa'daki (Toulouse ve Hamburg) fabrikalarda değil, aynı zamanda ABD ve Çin'deki tesislerde de monte etme imkanlarını değerlendiriyor. Bu, Özbekistan gibi bölgesel havayolu şirketleri için gelecekte daha ekonomik ve modern hava araçlarına sahip olma fırsatı anlamına geliyor.

AirbusHavacılıkTeknolojiUçakA320
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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