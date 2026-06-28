Delta Air Lines Yüzlerce Boeing 737 Uçağında Yakıt Tüketimini Azaltmanın Yolunu Buldu

·3·Teknoloji
Delta Air Lines Yüzlerce Boeing 737 Uçağında Yakıt Tüketimini Azaltmanın Yolunu Buldu

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Delta Air Lines, filosundaki Boeing 737-800 ve 737-900ER model uçaklarını modernize etmek için dev bir proje başlattı. Şirket, motorları değiştirmeden aerodinamiği iyileştirerek yakıt tüketimini yüzde 1,2 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu rakam küçük görünse de, yüzlerce uçak ölçeğinde milyonlarca litre jet yakıtı tasarrufu sağlayacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Proje kapsamında toplam 240 uçak, finlet adı verilen özel aerodinamik elementlerle donatılacak. Ixbt.com verilerine göre bu teknoloji, havayolu şirketinin tarihindeki en büyük aerodinamik güncelleme olarak kabul ediliyor. Delta Air Lines uzmanları, bu kararı vermeden önce 22 uçakta gerçek uçuş koşullarında uzun süreli testler yaparak beklenen sonuçtan tamamen emin oldular.

Küçük Detayların Büyük Etkisi

Finletler, gövdenin kuyruk kısmına monte edilen, uzunluğu 64 cm ve yüksekliği 6,4 cm olan küçük dikey aerodinamik kanatçıklardır. Bunlar, hava akışının uçak gövdesi boyunca pürüzsüzce geçmesini sağlar, direnci azaltır ve kuyruk kısmındaki türbülansı düşürür. Her uçağa bu elementlerden dört adet takılacak: sol tarafa üç, sağ tarafa ise bir adet.

İlginç olan şu ki, sağ tarafa sadece bir finlet takılmasının nedeni, oradaki aerodinamik durumun yardımcı güç ünitesinin hava alıcısı nedeniyle kısmen değişmiş olmasıdır. Bu teknoloji sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uçağın kuyruk kısmındaki titreşimleri (vibrasyon) azaltarak yapının dayanıklılığını artırmaya hizmet ediyor.

Askeri Mühendislerin Geliştirmesi

Bu yenilikçi çözüm Vortex Control Technologies (VCT) şirketi tarafından geliştirildi. Dikkat çekici olan nokta, bu şirketin Lockheed Martin kurumunun eski mühendisleri tarafından kurulmuş olmasıdır. Onlar, zamanında C-130 Hercules ve C-17 Globemaster III gibi ünlü askeri nakliye uçakları üzerinde çalışmış deneyimli uzmanlardır.

Yeni sistemin avantajları sadece yakıt tasarrufu ile sınırlı değil:

  • Kuyruk ve yatay stabilize arasındaki standart girdap jeneratörlerinden vazgeçme imkanı doğuyor;
  • Genel hava direnci düşüyor;
  • Çevreye salınan zararlı gaz miktarı azalıyor;
  • Uçağın uçuş stabilitesi iyileşiyor.
Şu an itibarıyla finletler Boeing 737-700, 737-800 ve 737-900ER modellerinde kullanım için gerekli sertifikalara sahip. Özbekistan havacılık pazarında da Boeing 737 ailesine ait uçakların aktif olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, bu tür teknolojik çözümler gelecekte yerel havayolu şirketleri için de ekonomik açıdan cazip olabilir.

Proje tamamlandığında Delta Air Lines'ın her yıl on milyonlarca dolar tasarruf etmesi planlanıyor. Bu durum, havacılık endüstrisinde en küçük aerodinamik değişikliklerin bile küresel ölçekte ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

BoeingHavacılıkTeknolojiDelta Air Linesİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Güneş'te 2024'ün En Büyük Lekesi Oluştu: Dünya'ya Etkisi Ne Olacak?Güneş'te 2024'ün En Büyük Lekesi Oluştu: Dünya'ya Etkisi Ne Olacak?Bugün, 16:21Uzay yarışında yeni ittifak: Amazon ve diğer devler SpaceConnect birliğini kurduUzay yarışında yeni ittifak: Amazon ve diğer devler SpaceConnect birliğini kurduBugün, 15:54Bilim İnsanları Ucuz Elmas Tozundan Kuantum Materyalleri Elde Etme Teknolojisi GeliştiriyorBilim İnsanları Ucuz Elmas Tozundan Kuantum Materyalleri Elde Etme Teknolojisi GeliştiriyorBugün, 15:23China Eastern Airlines Filosunu Yeniliyor: Airbus ile Dev AnlaşmaChina Eastern Airlines Filosunu Yeniliyor: Airbus ile Dev AnlaşmaBugün, 14:54Samsung Galaxy S27 Amiral Gemilerinde Fiyat Devrimi: Exynos 2700 Mücadelesi BaşladıSamsung Galaxy S27 Amiral Gemilerinde Fiyat Devrimi: Exynos 2700 Mücadelesi BaşladıBugün, 14:27Gigabyte, Markasının 40. Yılına Özel RTX 5080 Infinity Ekran Kartlarını TanıttıGigabyte, Markasının 40. Yılına Özel RTX 5080 Infinity Ekran Kartlarını TanıttıBugün, 13:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı