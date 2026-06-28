Delta Air Lines Yüzlerce Boeing 737 Uçağında Yakıt Tüketimini Azaltmanın Yolunu Buldu

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Delta Air Lines, filosundaki Boeing 737-800 ve 737-900ER model uçaklarını modernize etmek için dev bir proje başlattı. Şirket, motorları değiştirmeden aerodinamiği iyileştirerek yakıt tüketimini yüzde 1,2 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu rakam küçük görünse de, yüzlerce uçak ölçeğinde milyonlarca litre jet yakıtı tasarrufu sağlayacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Proje kapsamında toplam 240 uçak, finlet adı verilen özel aerodinamik elementlerle donatılacak. Ixbt.com verilerine göre bu teknoloji, havayolu şirketinin tarihindeki en büyük aerodinamik güncelleme olarak kabul ediliyor. Delta Air Lines uzmanları, bu kararı vermeden önce 22 uçakta gerçek uçuş koşullarında uzun süreli testler yaparak beklenen sonuçtan tamamen emin oldular.

Küçük Detayların Büyük Etkisi

Finletler, gövdenin kuyruk kısmına monte edilen, uzunluğu 64 cm ve yüksekliği 6,4 cm olan küçük dikey aerodinamik kanatçıklardır. Bunlar, hava akışının uçak gövdesi boyunca pürüzsüzce geçmesini sağlar, direnci azaltır ve kuyruk kısmındaki türbülansı düşürür. Her uçağa bu elementlerden dört adet takılacak: sol tarafa üç, sağ tarafa ise bir adet.

İlginç olan şu ki, sağ tarafa sadece bir finlet takılmasının nedeni, oradaki aerodinamik durumun yardımcı güç ünitesinin hava alıcısı nedeniyle kısmen değişmiş olmasıdır. Bu teknoloji sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uçağın kuyruk kısmındaki titreşimleri (vibrasyon) azaltarak yapının dayanıklılığını artırmaya hizmet ediyor.

Askeri Mühendislerin Geliştirmesi

Bu yenilikçi çözüm Vortex Control Technologies (VCT) şirketi tarafından geliştirildi. Dikkat çekici olan nokta, bu şirketin Lockheed Martin kurumunun eski mühendisleri tarafından kurulmuş olmasıdır. Onlar, zamanında C-130 Hercules ve C-17 Globemaster III gibi ünlü askeri nakliye uçakları üzerinde çalışmış deneyimli uzmanlardır.

Yeni sistemin avantajları sadece yakıt tasarrufu ile sınırlı değil:

Kuyruk ve yatay stabilize arasındaki standart girdap jeneratörlerinden vazgeçme imkanı doğuyor;

Genel hava direnci düşüyor;

Çevreye salınan zararlı gaz miktarı azalıyor;

Uçağın uçuş stabilitesi iyileşiyor.

Şu an itibarıyla finletler Boeing 737-700, 737-800 ve 737-900ER modellerinde kullanım için gerekli sertifikalara sahip. Özbekistan havacılık pazarında da Boeing 737 ailesine ait uçakların aktif olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, bu tür teknolojik çözümler gelecekte yerel havayolu şirketleri için de ekonomik açıdan cazip olabilir.

Proje tamamlandığında Delta Air Lines'ın her yıl on milyonlarca dolar tasarruf etmesi planlanıyor. Bu durum, havacılık endüstrisinde en küçük aerodinamik değişikliklerin bile küresel ölçekte ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.