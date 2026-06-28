Dragonfly Energy Katı Halı Batarya Üretiminde Devrim Niteliğinde Bir Yöntem Patentledi

·55·Teknoloji
Dragonfly Energy Katı Halı Batarya Üretiminde Devrim Niteliğinde Bir Yöntem Patentledi

ABD merkezli Dragonfly Energy şirketi, enerji depolama sistemleri alanında büyük bir dönüm noktası olması beklenen yeni bir teknoloji için patent almak üzere. ABD Patent ve Marka Ofisi, şirketin katı hal (solid-state) bataryaların üretimine yönelik tamamen yeni bir yönteme ilişkin başvurusunu onayladı. Bu yenilik, modern elektrikli araçlar ve cihazlar için daha güvenli ve daha ucuz enerji kaynakları yaratma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Şirketin sunduğu teknolojinin temel önemi bataryanın kimyasal bileşiminde değil, hazırlama sürecinin verimliliğindedir. Ixbt.com verilerine göre, Dragonfly Energy geleneksel sıvı süspansiyonlardan vazgeçerek kuru tozlarla çalışma yöntemini öneriyor. Bu yöntem, üretim zincirini önemli ölçüde basitleştiriyor ve maliyetlerin düşürülmesine hizmet ediyor.

Kuru Elektrotlar ve Enerji Tasarrufu

Geleneksel batarya üretiminde elektrotları kurutmak için devasa fırınlar ve yüksek miktarda elektrik enerjisi gereklidir. Dragonfly teknolojisi ise kuru tozların preslenmesi ve laminasyonu yoluyla bu aşamayı atlıyor. Sonuç olarak, üretim hatlarının alanı daralıyor ve çevreye zararlı toksik çözücülerin kullanımına gerek kalmıyor.

Dikkat çekici olan nokta, benzer bir "kuru elektrot" teknolojisi üzerinde Tesla şirketinin de uzun yıllardır çalışıyor olmasıdır. Ancak Dragonfly Energy, kendi yaklaşımının daha evrensel olduğunu savunuyor. Yeni yöntemin sadece katı hal bataryalar için değil, aynı zamanda lityum-demir-fosfat, lityum-metal ve hatta sodyum-iyon bataryalar için de uygun olduğu vurgulanıyor.

Endüstriyel Ölçekteki Perspektifler

Özbekistan gibi elektrikli araç pazarının hızla geliştiği ülkeler için bu tür teknolojiler, gelecekte araç fiyatlarının düşmesine yol açacağı için büyük önem taşıyor. Katı hal bataryalar, standart lityum-iyon benzerlerine göre çok daha güvenli, yanma riski daha düşük ve enerji kapasitesi daha yüksektir. Üretimin ucuzlaması ise bu teknolojinin kitlesel pazara daha hızlı girmesini sağlayacaktır.

Dragonfly Energy CEO'su Denis Fares'e göre, patentlenen bu süreç, katı hal bataryaların ticari amaçlarla geniş ölçekte üretilmesini gerçeğe dönüştürecek. Şirket artık teknolojiyi endüstriyel düzeyde test etmeyi ve büyük otomobil devleriyle iş birliği yapmayı planlıyor. Yeni yöntemin temel avantajları şunlardır:

  • Üretim operasyonlarının sayısının azalması;
  • Enerji tüketiminin önemli ölçüde düşmesi;
  • Toksik çözücülerin tamamen terk edilmesi;
  • Üretim hatlarının kompaktlığı ve verimliliği.
Şu anda tüm resmi işlemler tamamlanmakta olup, patent ücreti ödendiğinde Dragonfly Energy bu teknolojinin tam sahibi olacak. Bu da şirkete, küresel batarya pazarında Güney Kore ve Çinli üreticiler dahil olmak üzere büyük oyuncularla rekabet etme imkanı tanıyacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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