Güney Kore'de Çip Üretimi İçin Gerekli Gaz Kıtlığı Yaşanıyor

·22·Teknoloji
Güney Kore'de Çip Üretimi İçin Gerekli Gaz Kıtlığı Yaşanıyor

Yarı iletken endüstrisinin küresel merkezlerinden biri olan Güney Kore'de, modern mikroçip üretimi için kritik öneme sahip yüksek saflıktaki karbondioksit (CO2) gazı rezervleri hızla azaldı. Bu hammadde eksikliği, yalnızca bölgesel üreticileri değil, dünya genelinde bellek çipleri ve elektronik fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Ixbt.com haber veriyor.

The Elec yayın organının sektördeki güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, şu anda Güney Kore'deki çip üreticileri ve onlara hizmet veren tedarikçilerin elinde bir aydan daha kısa süre yetecek gaz rezervi kaldı. Normalde şirketler iki haftalık operasyonel rezerv tutarlar, bu da tedarik zincirinde kesintiler olsa bile üretimin bir ay boyunca istikrarlı şekilde sürdürülmesini sağlar. Ancak mevcut durumda arz azalması endişe verici bir seviyeye ulaştı.

Samsung ve SK hynix Risk Altında

Güney Kore'nin teknoloji devleri, bu gazın ana tüketicileridir. Bilgilere göre, Samsung Electronics her ay yaklaşık 1800–2000 ton, SK hynix ise 600–700 ton yüksek saflıkta CO2 tüketmektedir. Şu ana kadar bu kıtlık fabrikaların durmasına yol açmadı, ancak her iki şirket de ek satın alma hacmini artırmaya çalışıyor.

Piyasa katılımcıları, üreticilerin gaz için yüksek fiyatlar ödemeye hazır olduklarını ancak piyasadan ek hammadde bulmanın giderek zorlaştığını belirtiyor. Bu durum, üretim zincirinde ciddi aksamaların yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bu Gaz Neden Bu Kadar Önemli?

Yüksek saflıktaki karbondioksit, yarı iletken plakaların süperkritik temizleme (supercritical cleaning) sürecinde kullanılır. Bu durumda CO2, aynı anda hem sıvı hem de gaz özelliklerine sahip olur. Bu benzersiz durum, modern çiplerin ultra ince ve yoğun yerleşimli yapılarındaki kirleticilerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Bu teknoloji olmadan yüksek performanslı mikroçiplerin üretilmesi neredeyse imkansızdır.

Kıtlığın temel nedeni, hammadde üretiminin azalmasıyla ilgilidir. Bu gaz; petrol rafinasyonu, petrokimya endüstrisi ve hidrojen üretiminin bir yan ürünü olarak elde edilir. Güney Kore'deki petrokimya tesislerinin kapasite düşüşü ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler nedeniyle petrol tedarikindeki istikrarsızlık durumu daha da ağırlaştırdı.

2024 yılının başından beri sıvı CO2 fiyatları yaklaşık yüzde 20 arttı. Uzmanlara göre gaz kıtlığı en az yıl sonuna kadar devam edecek. Eğer durum düzelmezse, bu durum küresel pazarda DRAM ve NAND bellek modüllerinin fiyatlarının önemli ölçüde artmasına yol açabilir, bu da sırasıyla akıllı telefon ve bilgisayar fiyatlarını etkileyecektir.

TeknolojiSamsungSK HynixYarı İletkenlerGüney Kore
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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