iPhone 18 Pro Max Bataryası Rekor Kırıyor: SIM Kart Yuvasından Vazgeçmenin Etkisi

Apple'ın gelecek amiral gemisi iPhone 18 Pro Max'in, batarya kapasitesi açısından kendisinden önceki tüm modelleri geride bırakması bekleniyor. Ağlarda yayılan yeni bilgiler ve bileşen fotoğrafları, cihazın iç yapısındaki değişikliklerin batarya hacmini önemli ölçüde artırmayı mümkün kıldığını gösteriyor. Bu durum, özellikle fiziksel SIM kart yuvasından tamamen vazgeçilen modifikasyonlarda belirgin şekilde görülüyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, iPhone 18 Pro Max akıllı telefonunun farklı bölgeler için tasarlanan versiyonları batarya kapasitesi bakımından birbirinden farklılık gösteriyor. Özellikle, fiziksel nano-SIM slotunu koruyan Avrupa ve küresel pazarlar için tasarlanan versiyon 5235 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu değer, önceki nesle göre yaklaşık %8,5 daha fazla olup, kasa içindeki genel optimizasyonun bir sonucudur.

SIM tepsisi ve ek alan meselesi

En büyük yenilik ise sadece eSIM teknolojisine dayalı olan Amerika pazarı için tasarlanan modifikasyonda görülüyor. SIM kart yuvasının yokluğu sayesinde boşalan alan, mühendislerin daha büyük bir batarya yerleştirmesine olanak tanıdı. Sonuç olarak bu versiyon 5425 mAh kapasiteye sahip olacak ki bu, iPhone akıllı telefonları tarihindeki mutlak rekor değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut amiral gemilerinde bu değer 5088 mAh'tır.

Bu veriler, daha önce yayılan içeriden gelen haberleri doğruluyor. iPhone 18 Pro Max'in, Apple tarihinde batarya kapasitesi 5000 mAh eşiğini aşan ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Uzmanlara göre, fiziksel parçalardan vazgeçmek ve bileşenleri kompakt hale getirerek enerji verimliliğini artırmak, Apple'ın temel stratejilerinden biri haline geldi.

Ayrıca, tedarik zincirinden alınan bilgilere göre, iPhone 18 Pro serisindeki akıllı telefonların kamera bloğu da tamamen yeniden tasarlanacak. Yeni cihazlarda kamera sisteminin mevcut nesle göre önemli ölçüde daha büyük olması bekleniyor. Özellikle, kameranın kasadan dışarı çıkıntı yapma seviyesinin 2 mm daha artabileceği söyleniyor.

Teknolojik değişiklikler ve sunum

Hackerlar tarafından çalınan ve ağa sızdırılan parça listesi ile test videolarında iPhone 18 Pro'nun ana kartı ve diğer iç parçaları yer aldı. Bu durum, cihazın iç mimarisinin tamamen değiştiğine işaret ediyor. Batarya hacminin artması, kullanıcılar için cihazın otonom çalışma süresini uzatmanın yanı sıra, daha güçlü bir işlemci ve daha büyük bir ekran gerektiren enerji tüketimini karşılamaya hizmet edecek.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu yenilik önemli bir anlam taşıyor. Ülkemizde eSIM teknolojisi yaygınlaşsa da, birçok kişi hala fiziksel SIM kart kullanmayı tercih ediyor. Eğer Apple gelecekte tüm bölgelerde SIM tepsisinden vazgeçerse, bu durum batarya kapasitesinin daha da artmasına yol açabilir.

Yeni iPhone 18 serisi akıllı telefonların resmi sunumunun geleneksel olarak Eylül ayında yapılması bekleniyor. O tarihte Apple; batarya gücü ve yenilenmiş kamera sisteminin yetenekleri dahil tüm teknik özellikleri resmi olarak açıklayacak.