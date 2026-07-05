Polonya merkezli CD Projekt RED stüdyosu tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 oyunu satışlarda yeni bir büyük kilometre taşını geride bıraktı. Şirketin yeni raporuna göre, projenin toplam satışı 40 milyon kopyayı aştı. Bu rakam, oyunu dünya tarihinde en çok satan ilk 20 video oyunu listesine soktu ve proje çevresindeki ilk sorunların geride kaldığını bir kez daha doğruladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dikkat çekici olan şu ki, Cyberpunk 2077 bu sonuca altı yıldan daha kısa bir sürede ulaştı. Geçen yılın sonunda satışlar 35 milyon kopyayı oluşturuyordu. Yani, son altı ay içinde 5 milyon kullanıcı daha bu fütüristik dünyaya katıldı. ixbt.com bilgisine göre, beş yıl önce çıkan ve temel olarak tek kişilik maceraya yönelik bir proje için bu çok yüksek bir dinamik olarak kabul ediliyor.

Tarihi sonuçlar ve rekabet

Şu anda Cyberpunk 2077 en çok satılan oyunlar derecelendirmesinde 19. sırada yer alıyor. Bu basamağı popüler Hogwarts Legacy ve efsanevi Sonic the Hedgehog ile paylaşıyor. Uzmanların görüşüne göre, oyunun teknik durumunun iyileştirilmesi ve Phantom Liberty ek paketinin (DLC) piyasaya sürülmesi satışların istikrarlı bir şekilde artmasına hizmet ediyor.

CD Projekt RED stüdyosunun bir başka gururu olan The Witcher 3: Wild Hunt oyunu ise derecelendirmenin 8. basamağında yer aldı. Bu proje 65 milyon kopya satıldı ve eğer Tetris hesaba katılmazsa, hiçbir çevrimiçi moda sahip olmayan dünyanın en popüler oyunu olarak kabul ediliyor. Bu sonuçlar Polonyalı geliştiricilerin dünya pazarındaki prestijinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Gelecekteki planlar

Özbekistanlı oyuncular arasında da Cyberpunk 2077 görsel efektleri ve karmaşık konusuyla büyük ilgi uyandırdı. Oyunun Ray Tracing teknolojisi ve NVIDIA RTX ekran kartlarının yeteneklerini tam olarak açması onu teknolojik bir benchmark seviyesine çıkardı. Şu anda birçok kullanıcı oyunun devamının ne zaman çıkacağıyla ilgileniyor.

Stüdyo şu anda Cyberpunk 2077'nin ikinci bölümü üzerinde çalışmaya başladığını doğruladı, ancak proje hakkında şu an için hiçbir kesin bilgi bulunmuyor. Buna rağmen, ilk bölümün başarısı yeni projeye olan güveni daha da pekiştiriyor. Satışların ise yakın yıllar içinde artmaya devam etmesi bekleniyor.