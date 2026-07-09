OpenAI yeni Sol modelini tanıttı: Yapay zeka güvenliği sorgulanıyor

·3·Teknoloji
OpenAI yeni Sol modelini tanıttı: Yapay zeka güvenliği sorgulanıyor

Yapay zeka dünyasının lideri OpenAI, bir sonraki gelişmiş çalışması olan Sol modelini geniş kitlelere sunmaya başladı. Bu yeni modelin yetenekleri açısından Anthropic şirketinin Fable sistemiyle eşdeğer olduğu belirtiliyor. Dikkat çekici olan nokta, Fable'ın zamanında ABD hükümeti tarafından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak yasaklanmış olmasıdır. Ancak Sol modelinin nasıl bu kadar hızlı izin aldığı birçok soruyu beraberinde getiriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda teknoloji dünyasında ve siyasi çevrelerde, bu modelin güvenliğini kimin ve hangi kriterlere göre denetlediğine dair net bir bilgi bulunmuyor. TechCrunch'ın haberine göre, sektör uzmanları bile hükümetin lisanslama sürecinin nasıl işlediğini anlamıyor. Georgetown Üniversitesi analisti Mina Narayanan, bu süreçlerin şeffaf olmadığını ve modelin halka sunulması için temel teşkil eden güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığını söylemenin zor olduğunu vurguladı.

Denetim mekanizmalarındaki belirsizlikler

ABD başkanlık yönetimi, yapay zekayı düzenlemeye yönelik bir yol haritası açıklamış olsa da, somut gereklilikler henüz geliştirilmedi. OpenAI'da görev yapmış eski siyasi danışman Dean W. Ball'a göre, bugün lisans almak için hangi şartların konulduğunu kimse bilmiyor. Bu durum, yapay zeka güvenliği konusunda ciddi boşluklar olduğunu gösteriyor.

Hükümet yetkilileri, yapay zeka için Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi katı bir kurum oluşturulmayacağını belirtti. Şimdilik bu konudaki sorumluluk, ABD Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi'ne yüklenmiş durumda. Ancak ağustos ayına kadar altı farklı bakanlığın nihai denetim sürecini belirlemesi bekleniyor.

Siyasi ilişkiler ve çıkar çatışmaları

OpenAI CEO'su Sam Altman, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, modeli piyasaya sürmeden önce Ticaret Bakanı ve Hazine Bakanı gibi üst düzey yetkililerle görüştüğünü doğruladı. Ancak bu görüşmeler sırasında hangi teknik testlerin yapıldığı gizemini koruyor. Şirket, güvenlik raporunda UK AISI ve SecureBio gibi dış kuruluşların denetimlerine dayandığını belirtiyor.

Gözlemcilere göre, OpenAI yönetiminin hükümet yetkilileriyle yakın ilişkileri ve siyasi kampanyalara yaptıkları bağışlar, Sol modeline karşı daha yumuşak bir tutum sergilenmesine neden olmuş olabilir. Özellikle şirket başkanı Greg Brockman, seçim süreçlerindeki en büyük bağışçılardan biri olarak kaydedildi.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür haberler büyük önem taşıyor. ChatGPT ve diğer OpenAI ürünlerinin ülkemizde yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde, bu modellerin güvenlik seviyesi ve veri işleme prensipleri küresel dijital güvenliği doğrudan etkiliyor. Sol modelinin yaygınlaşmasının yapay zeka yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor, ancak denetim konusu hala belirsizliğini koruyor.

OpenAISolYapay ZekaGüvenlikSam Altman
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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