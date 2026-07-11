70 yıl boyunca “demir akciğer” ile yaşayan kadının hayat yolculuğu sona erdi

·1·Dünya
70 yıl boyunca “demir akciğer” ile yaşayan kadının hayat yolculuğu sona erdi

ABD'de efsanevi “demir akciğer” cihazını kullanan son hasta Martha Lillard, 78 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk felci geçirdikten sonra 70 yılı aşkın bir süre boyunca bu benzersiz cihaz sayesinde hayatta kalmıştı. Modern yapay solunum teknolojilerinin yaygınlaşmasına rağmen Martha, hayatının sonuna kadar onu hayata bağlayan bu cihazdan vazgeçmek istemedi.

Edinilen bilgilere göre Martha Lillard, 1953 yılında henüz beş yaşındayken çocuk felcine yakalandı. O dönemde bu hastalık ABD genelinde yaygındı ve binlerce insanın hayatını ciddi şekilde tehdit ediyordu. Enfeksiyon solunum sistemini etkileyerek bağımsız nefes alma yetisini neredeyse tamamen yok etti. Bunun üzerine doktorlar, hayatını kurtarmak için “demir akciğer” adı verilen özel bir cihaz kullandılar.

Bu cihaz, içinde negatif basınç oluşturarak akciğerlerin yapay olarak çalışmasını sağlayan hermetik kapalı bir metal hazneden oluşuyor. Daha sonra tıp hızla gelişip modern solunum cihazları ortaya çıksa da, Martha Lillard kendini bu cihazla güvende hissettiğini belirterek onu değiştirmek istemedi.

2021 yılında verdiği bir röportajda bu kararını şöyle açıklamıştı:

«Bu cihaza hiç ihtiyacım olmamasını isterdim. Ancak bazen ona teşekkür ediyorum. Çünkü hayatımı kurtaran tam olarak bu makineydi. O olmasaydı bugün hayatta olmazdım.»

Çocukluğunda Martha vaktinin neredeyse tamamını “demir akciğer”in içinde geçiriyordu. Bu nedenle okula günde sadece bir saat kadar gidebiliyordu. Zamanla durumu biraz iyileşti ve uzun yıllar boyunca cihazı sadece gece uykusu sırasında kullandı.

Ancak hayatının son yıllarında COVID-19 enfeksiyonunun komplikasyonları sağlığını tekrar kötüleştirdi. Sonuç olarak Martha, günün neredeyse tamamını tekrar “demir akciğer” cihazının içinde geçirmek zorunda kaldı.

Nadir tıbbi cihazı kullanmak çeşitli zorlukları da beraberinde getirdi. 1990'larda cihaz arızalanmaya başlayınca Martha, ona uygun başka bir cihaz aramak zorunda kaldı. Bir keresinde şiddetli bir buz fırtınası nedeniyle elektrik kesilmiş ve yedek jeneratör bile devre dışı kalmıştı. O zaman hayatını kurtarmak için acil servislere başvurmak zorunda kalmıştı.

Yakınlarının verdiği bilgiye göre Martha Lillard, COVID-19 komplikasyonlarıyla uzun süren mücadelesinin ardından 26 Haziran'da hayatını kaybetti.

O, sadece ağır bir hastalıkla mücadele eden bir insan olarak değil, aynı zamanda toplum için aktif çalışan bir gönüllü olarak da hatırlandı. Martha hayvan koruma derneklerine yardım etti, çocuk merkezlerinde görev aldı ve yardım hattında operatör olarak çalıştı. Ayrıca şiirler yazdı, resim yaptı ve tek elle çalınabilen piyano besteleri yaptı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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