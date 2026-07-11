Afganistan'ın nüfusu resmen açıklandı

Dünya Nüfus Günü vesilesiyle, Afganistan Ulusal İstatistik ve Bilgi Kurumu (NSIA) ülkenin güncellenmiş demografik verilerini açıkladı.

Resmi verilere göre Afganistan nüfusu 37,2 milyona ulaştı. Bu, geçen yılki 36,4 milyonluk rakama kıyasla 800 bin kişilik veya yüzde 2,2'lik bir artış anlamına geliyor. Nüfusun yüzde 51'ini erkekler, yüzde 49'unu ise kadınlar oluşturuyor.

Rapora göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı kırsal bölgelerde yaşıyor. Toplam nüfusun yüzde 70'i veya yaklaşık 26 milyon kişi köylerde ikamet ediyor. Şehir nüfusu 9,8 milyon (yüzde 26) iken, yaklaşık 1,5 milyon vatandaş (yüzde 4) göçebe bir yaşam tarzı sürüyor.

Bölgesel bazda Kabil, en yüksek nüfusa sahip vilayet olmaya devam ediyor. Başkent bölgesinde 6,4 milyon kişi yaşıyor. Onu 2,4 milyon nüfusuyla Herat vilayeti takip ediyor.