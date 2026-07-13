ABD'de nükleer güvenlik kuralları gevşetiliyor: ALARA ilkesinden vazgeçilebilir

ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), atom enerjisi sektöründe on yıllardır uygulanan güvenlik standartlarını yeniden gözden geçirmeyi önerdi. Bu girişim kapsamında, radyasyona maruz kalmayı mümkün olan en düşük seviyede tutmayı öngören ALARA (as low as reasonably achievable) ilkesinden vazgeçilmesi planlanıyor. Bu değişiklik, atom enerjisi santrallerinin (AES) güvenliğini sağlamanın temel dayanağı olduğu için sektör uzmanları ve çevreciler arasında ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, NRC bu kararı düzenleme sürecindeki "gereksiz belirsizlikleri ortadan kaldırma" isteğiyle açıklıyor. Mevcut kurallara göre, AES operatörleri radyasyon seviyesi belirlenen normların altında olsa bile, bunu daha da azaltmak için önlem almak zorundaydı. Yeni teklif ise bu yükümlülüğü kaldırarak, operatörlere sadece belirlenen üst sınırı aşmama zorunluluğunu bırakabilir.

Güvenlik standartlarına tehdit mi yoksa optimizasyon mu?

Uzmanlar, özellikle Union of Concerned Scientists temsilcisi Edwin Lyman, böyle bir adımın nükleer tesislerin yönetim kalitesinin düşmesine yol açacağı konusunda uyarıyor. Ona göre, ALARA ilkesinin kaldırılması, işletme sürecinde güvenlik kültürünün zayıflamasına ve çalışanlar ile halk için radyasyon riskinin artmasına neden olabilir.

Bununla birlikte komisyon, 1970 yılında kabul edilen Ulusal Çevre Politikası Yasası'nın (NEPA) uygulama prosedürünü de değiştirmeyi hedefliyor. Önerilen yenilikler, nükleer tesislerin inşası ve devreye alınmasından önce yapılan çevresel denetimlerin kapsamını önemli ölçüde daraltmayı öngörüyor. Bu durum, kamuoyunun bu tür projeleri tartışmadaki katılımını sınırlayabilir.

Ayrıca NRC, nükleer tesislerin çevre üzerindeki etkisini değerlendirirken gürültü, toz ve atmosfere salınan emisyonlar gibi faktörleri incelemekten vazgeçmeyi öneriyor. The Hill gazetesinin haberine göre, yeni kuralların bazı mevcut ve yeni inşa edilen reaktörleri düzenli denetimlerin bir kısmından muaf tutması bekleniyor.

Enerji sektöründeki reformların sonucu

Bu değişiklikler, ABD Enerji Bakanlığı'nın sektör çalışanları için radyasyon sınırlarını yeniden gözden geçirmeye başlamasından birkaç ay sonra duyuruldu. Hükümet bu adımları, nükleer projelerin uygulanmasını basitleştirmek ve ülkedeki atom enerjisini genişletme stratejisinin bir parçası olarak sunuyor. Ancak eleştirmenler, ekonomik çıkarlar uğruna güvenlik standartlarından vazgeçilmesinin uzun vadede ağır sonuçlar doğurabileceğinden endişe ediyor.

Nükleer düzenleme alanındaki bu reformlar aşağıdaki temel alanları kapsamaktadır:

Radyasyona maruz kalmayı minimum düzeye indirme zorunluluğunun kaldırılması;

Yeni AES inşaatlarında çevresel ekspertiz sürecinin hızlandırılması;

Çevre üzerindeki etkilerin değerlendirilmesinde ikincil faktörlerin dikkate alınmaması;

Mevcut reaktörler için kontrol prosedürlerinin hafifletilmesi.

Özbekistan gibi atom enerjisini geliştirme yoluna giren ülkeler için ABD'deki bu değişiklikler dikkat çekicidir. Uluslararası deneyimler, nükleer güvenlik kurallarındaki herhangi bir gevşemenin küresel ölçekte bu sektöre olan güveni etkileyebileceğini göstermektedir. Şimdilik teklifler tartışma aşamasında olup, nihai olarak kabul edilmeleri ABD nükleer politikasında yeni bir dönemi başlatabilir.